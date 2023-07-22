黑松露唔一定貴　親民價都食到

每逢提到珍貴食材黑松露，大家就覺得是Fine Dining又或貴價菜單 ，其實想品嘗這棵土中黑鑽都非難事，坊間有餐廳推出中西日的限定黑松露美饌，就連雪糕都有得食，而且價錢親民，大家都負擔得到。

中西日松露菜單

剛烹調的菜式刨幾片黑松露，香氣盡現。餐飲集團Cafe Deco Group旗下多間餐廳以歐洲黑松露入饌，由現時至8月15日推出不同國家風味的松露菜單。灣仔OZAKAYA有佐賀和牛土鍋飯、鮮松露海膽鮭魚籽天使麵和鮮松露海膽多士，台灣段純貞牛肉麵就有松露燉雞濃湯麵、松露青花椒香手撕雞乾拌麵，Bomboo Thai就有火山排骨和手撕雞。西式的Beerliner和Cafe Deco Pizzeria就有烤骨髓伴松露和德式脆炸薄豬扒伴松露等。中菜館點一龍有鮮松露龍芽桂花炒、鮮松露浸魚肚和翡翠帶子鮮松露等，最後再到TOKYO DOLCI來一口松露吐司意式雪糕，讓你隨時來一次松露之旅。

幼滑雪糕買一送一

黑松露除配鹹食，和甜品一樣夾。DALLOYAU推出的黑松露朱古力軟雪糕，選用法國純牛奶和意大利黑松露醬製作，入口啖啖香甜和菌香。於現時至9月指定日子的下午1時至7時，品牌的中環及觀塘分店會有黑松露朱古力軟雪糕買一送一優惠，想和朋友一齊分享的話，就要留意喇！