大暑室內避暑「深」度遊

轉眼就來到二十四節氣中的大暑，要數近日的天氣不是酷熱難耐就是打風落雨，面對如此陰晴不定的天氣，惟有進行室內活動才可避暑；加上自通關以來，不少人都會選擇於周末及假期北上吃喝玩樂，故今次就為大家介紹深圳最新的室內玩樂好去處，項目之多玩足成日都冇問題。

深圳最大 超酷運動玩樂場

今年才開業的「Party day運動超樂園」位於深圳龍崗區一廣場6樓，佔地達1萬平方米，提供逾50種玩樂項目，包括賽車、射擊、籃球、桌球、VR、飛鏢、高爾夫球、真人CS、保齡球、真冰冰場、體能拓展等，可謂應有盡有。此外，場內還融合了輕餐、潮玩、微醺、藝術、元字宙、LIVEHOUSE等新勢力文化，一次滿足大家多個玩樂「願望」，大小細路都有得玩，無論是作為朋友聚會或親子出行都非常合適。

超級清涼 冰天雪地任我行

說到要擺脫夏天的高溫，有甚麼比走進冰雪的世界來得徹底？也是今年才新開幕、位於深圳市龍華區觀瀾湖生態運動公社的「卡魯冰雪世界」，佔地約1.2萬平方米，由室內滑雪館、滑冰館（二期建設）和綜合服務館組成，可進行室內冰雪運動培訓、比賽和進行大眾冰雪娛樂。其中的滑雪館面積約5,400平方米，分為滑雪區、娛雪區和遊樂區，採用模擬造雪技術，雪質接近天然粉雪，並把溫度保持在-3℃至-5℃，絕對是夏日消暑的首選之一。

周邊好玩推介

熱點1：多元手工藝場

一動後不如一靜，在冰雪世界附近有一個面積達4,300平方米的手藝工場，4層樓內集木藝、布藝、陶藝、皮藝、紙藝、軟陶、玻璃、金工、 雅集、彩繪、非遺、雕塑、花植美學等13大手工藝術門類體驗室或工作坊和少兒美術、藝術攝影空間，讓各個年齡層都可以享受手作樂趣。早前場內還舉行期間限定的「綺莉莉莉絲的夢幻空間─趙綺莉個展」，裝置令人猶如闖入了愛麗絲夢遊仙境般，打卡一流；展期至8月初。

熱點2：浪漫秘密花園

室內雖好，但要與大自然打打卡，還是可分少許時間到室外走一走，開車車程距離冰雪世界約10分鐘盲有一個設計唯美的桔塘小院；由荒廢數十年的荒地、舊房子改造而成，遍布綠植，並以色彩繽紛的花作點綴，隨手一拍都非常亮麗。大家可以在此打卡之餘，店內供應烤肉、下午茶、圍爐煮茶、圍爐冰茶等套餐，拍照、醫肚兩不誤。