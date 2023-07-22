姚焯菲鍾柔美恭喜炎明熹升讀大學　惟未能見面送上祝福

「聲夢」學員姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）下午現身銅鑼灣出席商場活動，吸引大批粉絲到場為偶像吶喊，場面熱鬧。Chantel及Yumi即場與粉絲玩遊戲之餘，更分別唱新歌「娛賓」。返港已3星期的Chantel感性指「回家」行程相當充實，活動完結後會即趕到機場，乘飛機返回新西蘭繼續學業，直至9月學期短休再返港見大家。

談到好姐妹炎明熹（Gigi）獲理大錄取，Chantel與Yumi異口同聲戥對方高興，但由於Gigi不在港，Chantel與對方緣慳一面，未能見面送上祝福。Yumi則報喜謂：「出年到我考DSE，啱啱接到校內成績，攞咗全班第一。我都好緊張自己嘅學業，好似本來想12月去旅行，依家都決定取消，希望捱埋幾個月，考完試先。（嚟緊妳想讀乜？）工商科，好希望能夠留喺香港升讀大學。」

Chantel表示今年暫未需要考試，但所學知識要緊記，明年一次過進行考核。受訪時字裡行間她都表現不捨，尤其直言：「返到去新西蘭，乜都要自己親力親為，最唔捨得父母。（後悔去讀書？）又冇，不過之前病咗，同房又唔喺度，所以病住都要自己去配藥，比較慘啲。」她又指早前於東京拍MV，亦有抽時間選購手信給同學仔：「所以今次自己只係會帶啲日用品返去，最緊要係攞東京啲嘢食送俾佢哋。」