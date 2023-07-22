「翻版林明禎」黃潔琪踩入書展　同36E導彈趙凱明爆寫真戰

有「翻版林明禎」之稱的馬來西亞女神黃潔琪（Miko）今日（22日）現身書展，為其第二本寫真瞓身宣傳，之後在同地點，有36E導彈新人趙凱明（Chilli）推首本寫真，在書展上演寫真戰。

Miko寫真共有30多套衫，超過一半是比堅尼和內衣，又有出浴晒股，健康得來性感，於香港、台灣及馬來西亞取景，對於時隔6年再出寫真，她稱今年29歲，希望轉字頭前給自己留個美好回憶：「今次造型好少布，賣點清涼啲，自己最滿意長腿，因為腰短顯得腿長。」她與林明禎出道時同是束短髮，見過明禎真人，自己覺得不似樣，但開心大家都被稱為女神，她透露明日會再踩書展，想看看其他人對手的寫真，知己知彼。她透露為答謝粉絲，會挑選一兩位粉絲近距離接觸：「影合照就冇新意，我想好玩啲，可以做我一日男友，好似拍真人騷咁，陪足24小時派福利。」她笑言買得愈多寫真機會愈大，幸運兒會隨機挑選。

至於Chilli的寫真內在沙灘拉低低褲，真空僅用啤牌遮胸等，非常戰鬥格，現年27歲的她，表示想趁年輕多嘗試新事物，對上圍感滿意，平日有做健胸運動，問她想唔想再升Cup ？她笑言：「夠啦！胸太大會腰痛和腳痛，承受力大。」她說中一上圍已有C cup，是學校風頭躉，成為同學研究對象，令她感尷尬，長大後發覺身材值得人欣賞：「女仔都鍾意我，發覺買我寫真有1/3係女仔，可能覺得我皮膚好、身材OK、我又鍾意小動物，同我有共同話題。」她透露現時單身，冇留意出寫真後是否多了追求者，暫時專注事業，早前忙於拍網劇及內地電影。她對處女作的銷情表示緊張：「都擔心，始終第一本，有少少怯。（同黃潔琪寫真比較？）每個人有自己特點，唔需要比較，有睇過佢本寫真，幾靚女。（信心銷量贏佢？）慢慢嚟，始終第一次出。」