純電7座MIFA 9銷量報捷　英之傑與上汽大通宣布深化合作

英之傑集團大中華區董事總經理劉啟成（右）及上汽大通海外事業部總經理嚴碧亞（左）宣布雙方未來深化合作計劃和分享進軍香港新能源汽車市場的最新發展情況。

上汽大通(MAXUS)旗下純電7座豪華MPV-- MIFA 9，自今年4月起，經香港指定總代理英之傑集團（英之傑）引進香港至今，銷量突破500輛。為慶祝雙方合作取得的豐碩成果，英之傑及上汽大通在一場慶祝活動上，宣布雙方未來深化合作計劃和分享進軍香港新能源汽車市場的最新發展情況。

英之傑集團大中華區董事總經理劉啟成在致歡迎辭表示：「透過深化與上汽大通的合作，結合英之傑對於香港汽車市場的透徹了解及上汽大通頂尖新能源汽車技術，我們將可共同拓展香港和澳門地區的新能源汽車市場，推動香港邁向碳中和的目的。」

上汽大通海外事業部總經理嚴碧亞亦在致辭時表示：「MIFA9 除了在內地獲得諸多使用者的認可，在香港一經上市，便吸引了諸多車友的青睞，成為了細分市場中首款純電 MPV，填補了市場空白。 4 月份由香港總代理英之傑集團推出至今，銷量便突破 500 輛，彰顯上汽大通 MAXUS 產品硬實力。」

英之傑一直為致力配合《香港電動車普及化路線圖》，推動電動車在香港的普及性。繼2016 年引入 V80，G10 貨車後以及 2021 年引入 MAXUS eDeliver3 純電動商用客貨車外，去年英之傑和施耐德電氣合作推出的充電器連安裝套餐，可支援在港所有電動車型號，為電動車車主提供一站式充電方案。未來，英之傑將繼續引入多元化、符合客戶需求的新能源汽車，加快推動新能源汽車在香港市場發展。