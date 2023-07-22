【Zac玩Zac食】意外驚喜！星級客家菜

疫後通關，經濟好轉，大家都比疫情期間忙咗好多，六月初生日嘅我到七月中都仲食緊生日飯，而且今次好朋友帶我舊地重遊，食咗一餐非常出色嘅星級客家菜！

位於尖東星級酒店嘅中菜廳，年多前大廚梁師傅榮休宴後，一直都未有機會再到訪，今次多得朋友帶我嚟品嘗新任中菜行政總廚余照軍師傅嘅「客家鄉味精選」。客家菜係中原北方菜系南遷之後嘅產物，以東江菜為代表，菜品多用醃菜及肉類入饌，主料突出，講究食材原本的鮮味，用嘅醬料亦較為簡單，以沙鍋菜見稱，保持濃郁嘅鄉土味。與潮州菜比較，客家菜的口感偏重肥、鹹、熟，同客家人的生活水平和習慣有關，因為以往客家人耕田，勞動力大而葷食少，肥膩一點嘅食物能有效充飢；其次以前科技唔發達，醃鹹菜更能長時間保存食材，而醃鹹菜增加體內鹽分，補充因體力消耗大而流失體內嘅鈉。

今次余師傅將傳統客家菜來個星級變奏，喺擺盤上少了鄉土味，多了時尚感；一道酥油金蠔燜肉粿，傳統上係客家人過時過節食嘅，以剁肉包住蠔、馬蹄及豬膶，之後以豬網油包住嚟炸，之後加入其他配料嚟燜煮，再以一大個沙鍋上枱。今次師傅喺肉粿中加入乾瑤柱提鮮，而擺盤上就以一個肉粿放喺「南瓜慕絲」上，配搭非常出色！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook：Inztyle.hk.zacky

Instagram：Zackyinztyle