肉體換房租　雙方有着數

能夠締造雙贏局面幾時都係最好嘅結果，而日本AV界嘅「肉體換房租系列」就能夠充分表現出呢種雙贏局面喇！講女主角因為冇錢交租，願意以肉體抵房租，鹹濕業主𦧲飯應，大家各取所需又可以享受到床上歡樂，係咪雙贏先？

任人魚肉

喺片廠ABC出品嘅《離家出走的女孩整夜中出》當中，天神百合飾演離家出走嘅美少女，不過佢份人可以話樂天派，出走完之後，發現自己身無分文，又冇地方落腳都未驚過，仲施施然拎部手機出嚟玩，利用網絡交友軟件溝仔，又畀佢結識到大隻仔和也，對方知道佢冇錢又冇地方住之後，就主動話可以免佢房租，但係就要用肉體嚟交換！百合二話不說就答應，更任由對方魚肉，由大廳玩到去浴室，再玩返上床，總之和也一有需要，百合就會主動獻身。

光豬演奏

於Alice Japan推出嘅《長期拖欠房租的女孩》入面，房東吉川大叔發覺租住201號房嘅住客有成三個月冇交租，於是直接踩上去追討房租，當涉谷妹AIKA一開門見到係房東，即刻嚇到面青，因為佢窮到燶冇錢交租，惟有肉償抵房租，於是佢一手拉吉川上床，三扒兩撥將自己剝光豬，主動為對方吹奏一曲，吉川見到咁索嘅AIKA梗係唔會抗拒啦，而AIKA就一邊服侍對方一邊游說用肉體交換房租，吉川諗都唔諗就答應！自此之後，吉川成日上嚟搵阿妹開戰，真係爽呀！

反客為主

片廠Madonna製作嘅《以中出作為拖欠房租的交換條件》，講述瀧結菜嘅老公因為生意失敗，搞到連房租都冇錢畀，而房東淺野先生一直都垂涎秀色可餐嘅瀧結菜，於是就叫菜妹去佢屋企剝剩胸圍底褲做家務，後來更變本加厲要求打真軍！為咗頭家，菜妹只好任由對方為所欲為兼且中出收場。後來菜妹似乎諗通咗，跟住個廢柴老公，不過跟性能力強勁又有錢嘅淺野先生好過，於是佢就反客為主，捉住對方瘋狂激戰，今次真係財色兼收喇！

簡評

喺現代社會生活，有瓦遮頭相當重要，所以租樓嘅記得準時交租！因為以肉體換租金嘅情況喺現實中極少發生，唔似得今日為大家介紹嘅呢個系列咁！喺3部作品中，本仙最鍾意天神百合主演嘅《離家出走的女孩整夜中出》，因為百合妹青春嫩口，肉地又白又滑，心口對E奶軟彈適中，真係好吸引！加埋佢同男優喺床上大玩花式，場面夠晒精彩！