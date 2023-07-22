可宜度蜜月返港否認有喜　裕美照顧林作暴瘦

藝人可宜和鄭啟泰推出的演說必備天書，今晚（22日）在書展舉行簽書會，好友裕美和嚴崇天撐場，近日裕美為照顧右眼視網膜脫落要做緊急心術的林作而暴瘦，她稱林作手術後要休息兩至三星期，期間不能抬起頭及搭飛機，笑言變成男友的「導盲犬」帶出帶入，又取笑男友可能看得太多咸片，不過相信視網膜脫落與深近視和遺傳有關：「要照顧佢，自己又要做嘢，我幾日冇瞓。（林作母對你貼身照顧兒子好感動？）唔知，手術嗰日有叫我睇住林作，好開心嘅，我好似變咗看更。（批准你入門？）再講啦！依家日日要幫男友洗頭都幾攰，如果佢唔乖好好休息，分分鐘要再做手術，下個入院就係我啦！」她稱與伯母經常不在港，一向少傾偈，提到伯母下月生日會否一齊慶祝？她表示未知會否被邀請，現在首要照顧好男友。

可宜的老公甲一籃球運動員鄭錦興亦出席撐老婆，穿鬆身裙的她否認有喜，講笑經常被家人和朋友追問何時造人，剛從倫敦、蘇格蘭和希臘補度蜜月返港，她稱因度月行程太緊密，冇時間造人。第一次寫中文工具書感覺困難，因中文不太叻，在新書中分享工作時所見所聞，例如試過嘉賓上台跌倒及甩鞋等蝦碌事，如何執生扭轉尷尬，新書籌備年多，由於期間工作復常變得忙碌，能夠趕及書展推出感覺是奇迹。透露第一版反應不俗，預計會加印，笑言想再出書，下一本可能是育兒書。工作方面，透露有計劃會會再做音樂劇。