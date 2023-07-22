Cailey Lonnie三國混血　索爆精靈

提起夏天兩個字，總係令人聯想到陽光、海灘同比堅尼，只係呢三樣元素同時發生喺一個索女身上嘅話，又會有幾養眼？想知嘅話，睇吓呢位嚟自美國嘅性感網紅Cailey Lonnie就可以搵到答案，可謂仙氣滿溢，難怪被封為索爆精靈！

瘦身成功

美國加州有好多著名海灘，加上宜人氣候，成為唔少人嘅夏日度假勝地，亦因為咁嘅緣故，所以喺加州洛杉磯出生，擁有日本、德國及西班牙血統嘅性感網紅Cailey Lonnie，亦同樣自細鍾意到各個海灘游泳。

不過，據呢位身材玲瓏浮凸嘅索女稱，少女時係肥妹仔一名，雖然愛穿比堅尼游水，但卻零異性緣，只係每位少女都希望能成為男士心目中嘅公主，加上佢自細嘅夢想係成為模特兒，故此喺高中開始便努力做運動減肥，2017年大學畢業後，隨即自薦到模特兒事務所，結果憑住三國混血兒魅力，以及健美膚色同前凸後趷嘅火辣身材，成功獲得錄取。以為會從此成為時裝展上焦點嘅佢，卻估唔到因為自己嘅外形，竟成為日後人氣泳衣模特兒。

泳衣廣告爆紅

Cailey Lonnie回憶稱因為自己擁有陽光嘅外形關係，所以當時事務所着意安排泳衣模特兒嘅工作。佢坦言自己幻想嘅模特兒，應該係喺巴黎時裝展上，穿着著名品牌嘅新裝，卻發現一直跟呢啲幻想無緣，事關每次拍攝廣告時，總係烈日當中嘅海灘。縱然如此，但佢心諗泳衣模特兒亦係模特兒嘅一種，而最重要嘅係泳衣更能展示出自己美妙嘅身段。

後來佢憑住一輯泳衣廣告，不但大受歡迎，更被封為索爆精靈，並奠定佢日後泳衣模特兒事業嘅踏腳石。自此之後，但凡有泳衣展、泳衣騷及泳衣廣告，佢嘅名字例必成為模特兒名單中。眼見自己嘅泳衣造型受歡迎，佢喺2020年開始經營IG帳號，並喺短時間內突破20萬粉絲，至今已超過46萬之餘，仲有不斷攀升嘅趨勢，人氣強勁。

Profile

出生地：美國

身高：168cm

三圍：35F-24-36

Cailey Lonnie嘅靚偈加上比堅尼，散發出嘅火辣性感隔住個芒都感受到，只係如果想貪心啲，想睇佢更多辣照嘅話，不妨去佢嘅OnlyFans帳號，肯定會有驚喜發現。