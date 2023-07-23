【是日通勝】

農曆六月初六

癸卯年 己未月 壬午日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：安葬、醞釀、補垣

忌：開市、開渠、立約

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、20、25

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：保持樂觀，面帶笑容，易獲幸運之神眷顧。

金牛座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

雙子座：對伴侶要求別太苛求，應多點體諒和包容。

巨蟹座：謀事多阻滯，遇疑難要問清楚，勿自作聰明。

獅子座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

處女座：太固執己見易招致金錢損失，應保持理性。

天秤座：愛是要說出口的，不要再把情話藏在心裏。

天蠍座：各方面運勢都不錯，追尋夢想要坐言起行。

人馬座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

山羊座：待人貴乎坦誠，違心的奉承會招來反效果。

水瓶座：財運好得令人羨慕，有閒錢應拿來做善事。

雙魚座：凡事向好的方面想，可減少不必要的煩惱。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）狗 偏財旺

（跌）鼠 煩惱多

鼠：是日沖煞，麻煩接連發生，務必小心。

牛：動盪不安易犯錯，謀事切忌操之過急。

虎：好心人出手助你解困，要記得感恩啊！

兔：桃花旺盛，有伴侶者可沉浸在甜蜜中。

龍：偏財旺，但記住長賭必輸，不可沉迷！

蛇：已婚者要自律，跟異性太親近會有麻煩。

馬：說話忌尖酸刻薄，否則會引起是非糾紛。

羊：好運降臨，心想事成，煩惱離你而去。

猴：為人處事宜低調，嘗試接納別人建議。

雞：心浮氣躁，有伴侶者易為小事發脾氣。

狗：偏財旺，有機會中奬或收到神秘禮物。

豬：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

改掉壞習慣迎好運

每一個人或多或少都有些壞習慣，好的習慣能讓運氣變好，而壞的習慣則會令人際運變差，還會影響其他運勢的走向。想迎來好運？建議大家盡量改掉以下壞習慣，可望萬事順利！

1.鞋子到處亂扔

平時穿的鞋子受到不同氣場影響，會沾染很多灰塵。有些人一回到家就將鞋子亂扔，殊不知這個行為容易讓家中的環境氣場變差，影響自身和家人的運勢。

2.零用錢亂放

時下人們愈來愈少機會用現金付款，偶爾出現的零錢也是四處亂放，但這樣做，意味着自己和家人出現漏財、存不住錢的情況。建議平日即使很少用到零錢，也應把它們好好存放。

3.雪櫃空空如也

在風水學中，雪櫃和家中的財運有關，雪櫃食物充足，有衣食無憂的寓意。如果內裏經常空空如也，意味着財庫空缺，家人沒有錢財積累。

4.經常講過頭話

俗語說「衝動是魔鬼」。人在生氣時，容易講出傷害人的氣話，這樣做往往會傷人傷己，所以當察覺自己快要跟人爭執時，最好給自己一個空間靜一靜，仔細思考這句話到底該不該說。