阮浩棕坦言星三代身份添壓力　期待同劉穎鏇CP演出

梁舜燕孫兒阮浩棕最近憑《隱門》的暖男細佬及《靈戲逼人》的熱血文武生而備受關注，挾星三代之名的他於2020年加入邵氏後，短短3年間便一躍成為《靈》劇的男二，浩棕坦言「男二」兩字令他倍添壓力：「因為第一次有咁重戲，我太緊張，太想做得好，開工初時監製話我演得重咗。」後因同劇張振朗的說話令他放鬆不少：「我話演戲方面我知點演，但我第一次演主角戲，我發現我未識，振朗話你做緊主角戲先可以學習，你依家咪練緊囉，邊個會拎住份功課上戰場，佢呢番說話好似打通我任督二脈咁，後面嘅場口監製話覺得OK。」

之前浩棕在《隱形戰隊》中演反派虐待劉穎鏇，而在《靈》劇兩人合演情侶，浩棕笑言之前大家是兵賊身份，所以溝通不多：「我哋甚至冇乜傾偈，當時我覺得佢係咪有啲高冷呢，今次再合作，熟落咗之後發現之前應該係個廠太凍，佢唔想講嘢，今次就有傾有講。」

雖然浩棕是2020年入邵氏，但今年已是他入行第10年，他於訓練班畢業後在無綫拍過劇集及主持兒童節目，2017年離開無綫到內地闖天下，他認為每個階段都是學習機會：「可能有人覺得調去兒童組係懲罰，但兒童組嘅創意空間好大，亦係難得體驗，後來到內地發展係開眼界，初時以為自己嘅演技係得，可以同內地演員一拼，但開工第一日就完全被擊倒，我先知自己係井底之蛙，喺內地亦遇到好好嘅前輩，例如謝君豪，佢真係袋咗好多錢落我個袋。」

對於入行10年的成績，浩棕謙稱自己的演出終於對得住觀眾：「以前的確係做得唔好睇，我最大嘅指標係來自我爸爸，佢一直對我嘅演出都好嚴格，佢以前睇我嘅作品都係話唔得、唔好，最近佢終於覺得有啲嘢睇。」問到會否覺得備受力捧？他直言不敢有這個想法：「呢個想法好危險，最重要係腳踏實地去做好每套劇。」

提到背負星三代之名的浩棕表示這個稱號對初入行的他來說的確是種壓力，常擔心自己做得未夠好而影響到祖母梁舜燕的聲名，但後來他終於釋懷：「因為諗通咗，星三代係我冇得拒絕嘅身份，前人種落的確係後人去享福，但係咪永久呢？可能有監製因為認識我嫲嫲而畀機會我，但機會只得一次，如果我把握唔到就冇，講到底我嘅表現先係最重要。」浩棕稱嫲孫感情要好，最難忘是嫲嫲對他的教誨：「嫲嫲每次通電話都會同我講『害人之心不可有，防人之心不可無』，連佢臨走時喺醫院，我都要佢同我講多次。」而嫲嫲對演藝工作的專業態度更令他大為敬佩：「佢無論幾夜、幾攰都唔會有怨言，就算病都會堅持，所以我絕對唔可以丟佢架，我要秉持佢嘅精神。」