母親曾與多位搖滾巨星上床　莉芙泰萊身世之謎解開

曾主演過《盜美人》（Stealing Beauty）、《絕世天劫》（Armageddon）及《魔戒三部曲》（The Lord of the Rings ）的美國女星莉芙泰萊（Liv Tyler）除了是紅星之外，本身亦是「星二代」。父親是美國殿堂級搖滾樂隊Aerosmith的主音Steven Tyler。而原來她的母親Bebe Buell亦是名人，年輕時曾與多位搖滾巨星搭上，她的經歷傳奇到後來被拍成電影！

Bebe本身亦是歌手及模特兒，可惜一直未大紅大紫，而最多人談論就是她與多位巨星的「關係」！她的原名是Beverle Buell於1953年7月14日出世，由於天生麗質70年代與模特兒公司簽約後移居紐約，72年她與音樂人Todd Rundgren拍拖， 之後她當了「全職粉絲」跟隨多位搖滾巨星包括米積加（Mick Jagger）、洛史釗活（Rod Stewart）、Iggy Pop、Elvis Costello及大衛寶兒（David Bowie）等到處巡唱，並與他們發生關係。其中她就被Aerosmith樂隊的主音Steven Tyler意外地搞大個肚。不過Steven深明自己的吸毒問題不能成為好爸爸，於是他就與Bebe及她當時的男友Todd溝通下決定由Todd作為「父親」一職湊大女友腹中的骨肉亦即是莉芙泰萊，並協議到了她18歲才向她公開生父之謎！不過莉芙逐漸長大後開始對自己的身世感懷疑，她11歲那年Bebe決定向她揭開真相。

由於Bebe與搖滾巨星的「關係」太過引人入勝，導演金馬倫高爾（Cameron Crowe）後來拍攝電影《不日成名》（Almost Famous）時的靈感亦來自Bebe與Band友的經歷。