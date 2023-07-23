吳彥祖蘇州活動險釀人踩人 臨危不亂救粉絲一命

吳彥祖（Daniel）相隔4年後再次踏足內地，前日到訪蘇州出席一個活動，現場逼滿人潮，期間他親眼目睹有女粉絲被推跌，險發生人踩人意外，幸他臨危不亂出手「英雄救美」。

由於疫情關係，Daniel多時未有於內地公開露面，近日他應邀出席一個車展活動，甫下車已被人潮嚇窒，就算他昂藏六呎也被瞬間淹沒，舉步維艱。主辦方見狀亦擔心出意外，考慮取消其中一個環節，但話口未完，一名女粉絲於混亂大被推跌，Daniel見狀即出於本能反應大聲叫停，「勒令」大家後退，然後出手拉起該名女粉絲，見她無恙才如釋重負。Daniel事後回覆記者表示：「好耐冇見過咁嘅場面，能夠同大家見面，本來係件開心嘅，但如果變成有人受傷就真係唔好嘞。」

趕返港見妻女

男神魅力殊不簡單，「吳彥祖出席活動逼滿人潮」瞬間登上熱搜，更有粉絲將其主演電影的經典對白「收手吧阿祖」，幽默改成「收手吧阿祖，你已經被粉絲包圍了」，令人忍俊不禁。

出席活動後，Daniel立刻趕返香港，他說：「今次返嚟係帶埋太太同囡囡，唔想離開佢哋咁耐，所以做完嘢就即刻返嚟。」其實今次「亞洲之行」，他已先到台灣完成電影《TheWeekend Escape》的拍攝工作，與荷里活演員Luke Evans及女神桂綸鎂結片緣，電影預計明年推出。