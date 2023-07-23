《乘風2023》︱ 謝娜感言遭網民熱議　最終因太敏感被刪剪

內地綜藝節目《乘風2023》的「乘風之夜」日前播映完畢，成團名單11位成員包括陳嘉樺(Ella)、劉逸雲、謝娜、朱珠、芝芙、劉惜君、盧靖姍、賈靜雯等。Ella勇奪「年度總冠軍」，而謝娜則奪得「年度乘風始創人」獎項。謝娜奪獎說感言時因太敏感，結果被刪走了，她突然提到工作了21年的《快樂大本營》在毫無預警下突然停播，此言一出，網民亦熱議，指芒果台欠了《快》的一個體面落幕，沒想到最終芒果台播出時刪剪了謝娜這句話。而Ella成為眾姐姐們的「媽咪」，她笑言:「我的確是個媽咪，又愛照顧人，能當大家的媽咪，我也覺得很幸福，大家真的都叫我媽咪，連其他姐姐的粉絲在酒店看到我都叫我媽咪。」

至於徐懷鈺之前拒絕參加復活賽，她於自己演唱會的記者會上，指因為剩下沒有太多時間可以作準備，故才決定放棄。「不可以沒有練習就上去，這樣solo舞台會被自己搞砸，既然沒有時間就放棄，留給大家最完美的遺憾。」面對出道25年來首次大型個人演唱會， 對於售票情況，她笑說：「抱着細水長流型的心態，沒有壓力，我們慢慢賣就好。」