苦練廣東話！(G)I-DLE驚喜唱《喜歡你》冧港迷

韓國人氣女團(G)I-DLE昨晚（22日）起一連兩晚假亞洲國際博覽館10號展館舉行演唱會，是她們出道5年多來首度在香港演出。

演唱會在昨晚上7點左右開始，5名成員以粉紅色造型登場，隨即唱出人氣歌曲《DUMdi DUMdi》，之後又演繹出道歌《LATATA》，以勁歌熱舞炒熱現場氣氛，唱到《NEVER STOP ME》後半段，成員宋雨琦用廣東話大叫「唔好畀佢停」，引來台下粉絲High爆尖叫，5人隨後逐一用廣東話跟粉絲打招呼，宋雨琦又用廣東話問港迷：「你哋食咗飯未呀？」

5人除了唱出《Nxde》及《TOMBOY》等人氣歌曲之外，又輪流出場為粉絲送上個人演出，其中Miyeon穿上藍色連身裙演唱《DRIVE》，Minnie則自彈自唱《DAHLIA》，隊長Soyeon就赤腳上陣演繹《Psycho》，葉舒華之後以紅色Bra top和黑色熱褲性感登場，表演《Boys》的舞蹈，宋雨琦則邊彈結他邊唱出《Could It Be》。

在Encore環節，她們唱出香港殿堂級樂隊Beyond首經典歌曲《喜歡你》，令粉絲十分驚喜，她們又特別苦練廣東話，親自向粉絲表達謝意，相當有誠意，其中Minnie說：「第一次嚟香港開演唱會好開心，好好玩！希望大家都玩得開心，我哋好快會返嚟！」Miyeon則說：「多謝大家喺咁遠嘅地方支持我哋，大家要身體健康。」Soyeon亦說：「你哋要等我哋呀，我愛你哋！」

雨琦則貼心地說：「天氣好熱，要飲多啲水，唔好中暑呀，今日返去要好好休息，要好好照顧自己，先愛自己，再愛其他人，錫錫！」舒華則說：「多謝大家今日嚟到我哋嘅演唱會，以後有機會一定會多啲嚟香港表演！」