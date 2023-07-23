後悔當年嫁人？小S亂噏唔想生B急補鑊：寶貝我十分愛你

台灣女星小S（徐熙娣）同老公許雅鈞嘅感情成日都被外界關注，即使小S經常公開大晒恩愛，多次表示好愛老公，但許雅鈞一直表現低調，兩公婆反差極大。小S 2005年以26歲之齡下嫁許雅鈞，為對方誕下三名囡囡，家庭與事業都相當美滿，不過日前佢喺節目上被問及20歲是否有遺憾時，佢竟衝口而出：「真的要生小孩嗎？」更勸年輕人唔好被求婚就立刻答應。

小S日前於自家節目《小姐不熙娣》中，被問及20歲時是否有遺憾時？佢坦言雖當時自己事業已經達到巔峰，應該冇咩遺憾，但思考一陣後佢鬆口：「就覺得…真的要生小孩嗎？」佢解釋之所以有咁嘅想法，係認為做任何事之前都要認真想清楚，又勸年輕人：「不要別人一跟妳求婚，你就覺得說好尷尬哦，只好答應他。」

然而，佢都急忙澄清自己婚姻非常幸福，更當場向老公告白：「寶貝我十分愛你，謝謝你所做的一切」並強調係假設性回答，未來亦唔一定會作出呢個決定，全場笑翻。另外，佢喺Podcast提到，自己成日被傳「老公在外應酬多，又吃喝玩樂，鬧事後她還要幫老公擦屁股，還要承受公婆生小孩的壓力，忍受大小姑的脾氣等」令佢不禁大嘆：「真的不是，拜託不要再幫我寫劇本了！」