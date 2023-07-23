同Hana繼續聯絡　吳卓羲斷言黃宗澤蔡潔冇拍拖

藝人吳卓羲今日（23日）現身書展捧朋友場，他透露今年一直留港，內地有工時才回去，通關後來回內地非常方便。問到為何在港也不捧緋聞女友菊梓喬（Hana）的演唱會場？他直言：「唔好問呢啲，我唔得閒，喺香港都好多嘢做，之前返咗大陸好耐，香港好多事要處理。」他表示因母親剛做了一個腎臟切除的手術，故要好好照顧對方：「媽媽依家身體OK，佢最緊要係見到我，所以演唱會好少睇。（佢有冇話恨飲新抱茶？）冇，講得太多佢就話哎呀吔，佢話我之前喺傳媒面前講得太多，話我喺傳媒面前講佢，所以佢唔再講。（咁同Hana仲有冇聯絡？）有聯絡。（關係冇變？）總之有聯。」

講到他之前在廣州出席活動迫爆現場，他說：「因為保安推啲粉絲，我叫佢哋唔好推，前面有啲粉絲迫到連鞋都甩埋，我都想佢哋安全。（你兼任保安保護粉絲？）係，啲粉絲都只係想影張相，有啲人由好遠過嚟，我都想同佢哋影相、傾吓偈。（話有人認錯你係林峯？）唔係，佢係問我阿峯呢？如果佢係林峯粉絲咁都認錯，咁佢都唔係林峯粉絲啦！（你點回應佢？）我話我喺度，你竟然嗌佢個名？」他指從未試過被人認錯，反而試過被人讀錯他的名字：「我叫Ron，有人叫我Roy，有個導演成日叫我做Ray，又有人叫我做吳卓義。」

另外，提到好友黃宗澤傳跟蔡潔拍拖，他斷言：「冇可能，人哋嘅嘢我都可以代答，我覺得唔係，佢帶蔡潔去綜藝，只係因為大家同公司。（你咁肯定佢哋唔係拍拖，因為真命天女另有其人？）冇，唔係，因為我哋一齊出過嚟食飯，唔覺佢哋有異樣，我撈咗咁多年人，睇得出佢哋有冇嘢，如果佢哋有嘢，咁即係我睇錯啦！」

此外，吳卓羲今日捧場的書籍跟狗場有關，他除了捐糧外，也有幫手做義工，颱風期間有協助維修，而自己亦養了11隻貓，他笑言：「依家屋企烏煙瘴氣，煩到阿媽，有啲係朋友啲貓生咗畀我，有啲係拍戲喺垃圾桶執，我惟有盡力安置。」