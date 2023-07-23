【營業資訊】由香港東區崇德社與香港青年協會賽馬會Media 21媒體空間 (M21) 攜手合辦的「網絡清『凌』—向網絡欺凌說不‧短片製作比賽2022/23」(比賽)，旨在提升公眾對網絡欺凌的認識及關注，並培養正確使用互聯網的態度—透過關愛及尊重所有網絡使用者，減低及預防網絡欺凌的情況。

香港東區崇德社於2022年已發表「有關網絡欺凌的研究」，發現學生未必懂得如何應對網絡欺凌，因此有必要推動更多項目，讓學生、學校、家長及老師等參與其中，同心合力解決問題。因此香港東區崇德社決定參照研究的結果，與M21合力舉辦此項別具意義的比賽，並於本學年在全港舉行了七場「防止網絡欺凌」講座及工作坊，接近一千名中、小學生參與。

比賽邀請全港中小學生及公眾人士製作有關杜絕網絡欺凌的短片，向社會大眾講解有關網絡欺凌出現的形式、負面影響及處理方式，推動網絡上關愛及互相尊重的文化，就網絡欺凌的問題起防微杜漸之效。比賽吸引超過160支隊伍參與，經過多輪評選，其中終輪評審包括著名導演、監製張婉婷女士、高先電影有限公司創辦人曾麗芬女士和著名演員、唱作歌手李治廷先生，共同選出優異作品。

本計劃於2023年7月22日舉行「網絡清『凌』—向網絡欺凌說不‧短片製作比賽2022/23」嘉許禮，鼓勵在比賽中優異的作品，小學組冠軍作品為香港真光中學小學部及北角循道學校學生的作品「網絡清「凌」・守護有情」，中學組冠軍作品為優才(楊殷有娣)書院學生的作品「網絡欺凌要停止 網上發言要三思」，公開組冠軍作品為吳旨朗、李樂妍、陳紀宜、林語詩的作品「清淩」。

上述優秀的作品不僅闡述了網絡欺凌的危害，亦提出了解決問題的方法和建議。計劃的優異影片亦已上載於於本計劃網頁，供公眾閱覽。主辦機構香港東區崇德社期望，作品能夠對網絡欺凌問題產生積極的影響，並為建立一個更健康的網絡社會作出貢獻。

優異影片