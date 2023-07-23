《造星V》KC堅持做跳舞藝人　亨仔總決賽後即發福

《全民造星V》亞軍KC（黃家灝）、季軍亨仔（陳鎮亨）及殿軍王希晉，今午（23日）到將軍澳出席活動吸金，吸引約200粉絲到場吶喊支持，場面熱鬧。

唱得之人亨仔與希晉席間一展歌喉，KC則堅持當「跳舞藝人」初衷，當眾齋表演跳舞。事後問到與ViuTV的合約，3人坦言正接洽中，問到KC「齋跳舞」會否覺得前路難行，他說：「係嘅，喺香港冇乜可以作為參考嘅前輩，真係要有啲勇氣，不過我都唔排除日後表演會加多啲元素，不過首步一定係跳舞為主。」

完成總決賽後，3子獲得數日假期，亨仔被發現少許發福，他說：「我去咗打邊爐，比自己放鬆吓，不過我會減番（肥）㗎喇。」KC則透露獲女友楊安妮（Win Win）請食燒肉「慶功」：「因為上年我請咗佢嘛，同埋我暱咗喺屋企狂煲漫畫同打機。」希晉則計劃下月與圈內朋友到台灣旅行放鬆。當問到首次出席活動搵真銀，亨仔再搞笑說：「我唔知道有錢喎。（諗住做義工？）見到粉絲都好開心嘞，希望有多啲類似機會。」

至於今日為何獨欠冠軍Lyman香胤宅，KC解釋說：「好似係總決賽前已安排好，當時都未知名次。」他又指下月13日他們將於九展再有「造星」表演，表演項目目前正在構思階段。希晉則表示首次出席公開活動，事前有少許緊張，但能夠與兩位好兄弟一齊感覺興奮。