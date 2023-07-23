古天樂從影最「毀爛」一次　炎夏黐假皮咪話唔辛苦

影帝古天樂於電影《暗殺風暴》挑戰一人分飾三角，除了已曝光的毀容兼跛腳，要依靠人工發聲器說話的露者者角色，另一個造型則要黐假鼻、滿臉刀疤，最後造型便是全面刺青，身體不時抽搐，每個造型面貌都截然不同，可謂非常破格，今次角色造型的「毀爛」程度，絕對是他從演以來最「嚴重」一次，不過古仔認為只要劇本適合及角色需要，絕不介意以任何造型示人，問到化爛面妝、刀疤妝是否很痛苦？他說：「還好啦，但拍呢套戲時係夏天，塊面黐住啲假皮、膠水，有時又要黐鬚，又有動作戲，都真係幾熱，不過就夠晒破爛。」更指拍攝時正值炎夏，拍動作戲已令他全身濕透，加上特技化裝亦要不時補妝，結果每次上落妝要花上幾小時。

而今次負責古仔的特技化裝，乃主理過荷里活電影《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）特效妝的香港著名特效化妝師陳嘉偉（Gary）親自操刀，Gary透露製作過程主要為古仔做臉部倒模後，再製作矽膠假皮，然後把假皮黐於臉上，再加上膠水及顏料。由於古仔於片中近乎所有戲份均要化特效妝，故定必顧及其皮膚，採用的相關顏料均屬荷里活最頂級的特效化妝品，以免出現皮膚敏感影響拍攝。