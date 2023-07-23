Toyota第4代Alphard及Vellfire新咗啲乜？

全新第4代Alphard和Vellfire，造型上最顯眼的區分是面罩和頭尾燈，其中Alphard面罩是優雅貴氣格紋，Vellfire的是運動粗橫間。而睇唔到的分別是Vellfire的避震比Alphard的多配備一套吸筒，行車相對再舒適和穩定些，駛經凹凸不平路面時尤為明顯。(方偉堅攝)

豐田(Toyota) 旗艦級豪華MPV—Alphard及Vellfire一直以來都似十足孖生兄弟般，最近雙雙進化至全新第4代兼孖住抵港。

兩車系更是採用相同定價，銀碼只是因應型號而有所不同，250型號同為80萬有找，350型號100萬有找，HEV型號不到110萬。而貴為「大孖」的Alphard，就再多分別不到110萬及120萬的Executive Lounge及HEV Executive Lounge 兩個更豪華的型號選擇。據悉「大孖」Alphard今年2023版配額早已訂爆，家陣訂的是下年先有車交的2024版；而「細孖」Vellfire的2023版也只剩少量配額，可見兩車系的備受追捧程度之高。

建基於全新TNGA GA-K平台的新Alphard和Vellfire，除了面罩、頭尾燈設計和分別鑲在車側車和車尾的車系字樣外，其他配備是近乎完全相同，唯一不同就是Vellfire的避震比Alphard的多配備一套吸筒(減震筒)，有助進一步減低駛過顛簸路面時的車身震動及過彎時車身側傾幅度，帶來更舒適又穩定的操控。提供拍攝的Alphard和Vellfire均為350型號，同搭載全新的2.4L直四渦輪增壓引擎，以取代前代的3.5L V6自然吸氣引擎，最大馬力達279ps(+5ps)，430Nm(+90Nm)的峰值扭力，更可早在1,700rpm時盡數釋出，低轉高扭表現出色。

Alphard/Vellfire 350 規格表

車型：5門7座位豪華MPV

引擎：直四渦輪增壓

容積：2,393c.c.

最大馬力：279ps/6,000rpm

最大扭力：430Nm/1,700-3,600rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：8前速自動波

懸掛：（前）麥花臣、（後）雙搖臂

制動：（前、後）通風碟

平均耗油量：10.1km/L(WLTC)

車身體積：5,005×1,850×1,950mm（Vellfire長×闊×高）；5,010×1,850×1,950mm(Alphard長×闊×高）