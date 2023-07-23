曹格離婚後首返老家開騷　兒子送花融化憂鬱爸爸

「金曲歌王」曹格自去年11月結束14年婚姻後，一直沒有露面，只是接二連三於社交網放負，日前才晒出女兒小時候比賽的相片，為自己打氣。

昨晚（22日）他終於重回舞台，離婚後首次公開露面於家鄉馬來西亞雲頂舉行演唱會，現場擠滿5,000名觀眾，座無虛席。曹格的兒子Joe全程坐在台下觀賞外，期間更送了一束花給爸爸，場面溫馨。曹格亦一改近期憂鬱形象，整個人變得相當活潑和調皮，一時作狀要跳落台，一時又假裝要把太陽眼鏡掉落台，大搞氣氛。之後他又打趣謂，3年後再回來開演唱會時，會不穿衣服唱足大半場，沒想到觀眾竟齊聲說好，讓他無奈笑道：「你們是來看脫衣服還是看演唱會的？」

曹格表示自己經常感謝別人，但往往卻忘記要謝謝自己，就連身邊多年不見的好朋友、好兄弟，也提醒他要多愛自己。儘管他坦言至今仍不懂得該如何愛自己，但他承諾會努力嘗試，跟着他眼眶突然閃起淚光，哽咽說：「今晚好想自私一點，跟自己說要謝謝我自己，一輩子就這麼一次，可以嗎？」於ENCORE環節他突然又似是否告別過去的自己謂：「我希望每一個人都有機會感受到我現在這種感受，就是溫暖、覺得自己不是孤單的，因為有好多人在支持着，所以我要爭氣。全世界也只有唯一一個曹格，沒有人可以代替。」