周嘉洛劇中同林夏薇水火不容　私底下原來糖黐豆

視后林夏薇孖周嘉洛拍攝的無綫新劇《寵愛Pet Pet》，將接棒《天龍八部》於下周一首播，飾演動物傳心師的嘉洛，於劇中有不少與小動物對戲場口，除了飾演冬甩的金毛尋回犬外，亦有貓咪、鸚鵡甚至蛇等，嘉洛受訪時指與小動物合作很開心：「有啲動物真係好聽話、好乖，又識郁吓跳吓舞，見到會覺得成個人都好治愈，佢哋帶到好多歡樂畀大家。」

談到與「冬甩」合作，嘉洛笑指絕對是一位調皮拍檔，於鏡頭前盡現精靈活力一面，惟狗狗疲倦時也偶爾會扭計：「要讓吓佢，始終動物同小朋友控制唔到咁多，要畀多啲耐性，不過成個團隊都好有耐性，薇薇就更甚，佢氹狗有一手！」談到二人於劇中水火不容，但現實生活中卻糖黐豆：「同薇薇合作好順利、好舒適，大家默契度好高，基本上係零意見分歧，成套劇都冇真係好過分！同佢喺現場好多時都係嘻嘻哈哈、打打鬧鬧，佢照顧人方面都好好，有時食飯飲水佢都會提我。」

而阮政峰則初次啼聲為冬甩配音，首日錄音全程由資深配音員黃鳳英從旁指導，政峰受訪時坦言配音初期感到迷惘：「對於我嚟講要拎走晒肢體動作同表情，淨係靠把聲去演繹係有難度，大家一致認為唔好扮BB聲，所以都盡量似番自己把聲，但就比較Hyper啲!」