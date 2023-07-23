五月天音樂會唔玩樂器　團員頓變「裸體騷」

台灣天團五月天、庾澄慶、EXILE聯同樂壇新勢力ALL IN 5、Party Sense、B.T.O.D、李浩瑋、麋先生、許鈞、鼓鼓（呂思緯）等參與當地夏天最大音樂節，身負開場重任的麋先生說：「因為犀利趴三年沒辦了，所以要給大家三倍的High！」他們以《LoVser》氣勢磅礴開場。

台灣名模林志玲老公AKIRA的EXILE登場，EXILE為音樂會精挑細選編排獨家歌單，從舞曲到情歌，上回來台參與五月天演唱會演出的主唱TAKAHIRO獨唱EXILE名曲《溫柔的光》，與台下久等他們的歌迷製造溫柔回憶，既然是獨家歌單，由AKIRA主演的實境節目《神秘五金行》的片尾曲，EXILE THE SECOND的最新單曲〈NEVER SAY GOODBYE〉的全球首次公開表演就獻給歌迷。他們與20位台北expg學員大陣仗合作演出，為此expg台北校的學生也透過影像跨海練習，只為呈現最完美的舞台給樂迷，也展現LDH最重視的團隊情誼。

首次參與演出的庾澄慶，他準備了《快樂頌》、《老實情歌》、《別走》、《山頂黑狗兄》、《YMCA》等歌，從情歌到High歌首首經典不敗，台下觀眾全都跟着大合唱，氣氛沸騰全場，值得一提的是，他也獻唱了《On My Way》以獨樹一幟的哈式搖滾，注入無所畏懼的能量。

壓軸登場的五月天將舞台布置成夏日風情的泳池派對，要與觀眾清涼一夏。一開場五人穿着黑色西裝演唱《傷心的人別聽慢歌》，但今天他們手上不是拿樂器，而是拿金色排球，怪獸跟台下觀眾打招呼也笑說：「我是沒有結他的結他手怪獸。」團員接連打趣笑稱沒拿樂器就像「裸體」。而五月天talking橋段一直是五迷的心靈雞湯，今年祭出說說唱唱最獨一無二的脫口秀，阿信也透露這場限定演出的緣由：「在過去24年，五月天交出大約一百首單曲的成績。但重點是接下來，我們在想今次要留給大家甚麼內容，要如何找出心裏的共鳴，在社群問大家要聽經典歌曲，還是垃圾話，90%都投垃圾話。」所以五月天「尊重」投票結果，他們也解釋手上拿的排球則是取自閩南語諧音「金拍笑」，接着邀請台下歌迷分享故事並點歌，最後將手上的排球送給幸運粉絲，讓全場歌迷勁High。