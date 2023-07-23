傳爆放飛潮！Anson Lo開騷全場爆滿　自嘲入行4年犯唔少錯

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今晚（23日）一連4日假亞博舉行個人演唱會，雖然昨日傳出Anson Lo的門票出現「放飛潮」，但仍未有動搖一班神徒的忠心度及齊心度，在演唱會開始前個多小時，逾2,000名神徒齊集應援區影大合照，他們統一地穿上會服，一邊揮動螢光捧一邊合唱Anson Lo的歌曲《不可愛教主》，秩序井然，場面壯觀，現場還有30多個由易拉架或巨幅海報或氣球砌成的布置與打卡位，美輪美奐。另外，圈中藝人包括鄧麗欣、古巨基夫婦以及Anson Lo所屬公司MakerVille及Anson Lo家人等也有送上花籃祝賀演唱會成功。

演唱會於8時半開始，全場爆滿，Anson Lo的父母也是座上客。甫開場時，Anson Lo以一身鏤空白背心及白褲從高台登場大騷麒麟臂，他與一眾舞蹈員跳唱《一所懸命》及《Mr. Stranger》，為個唱揭開序幕炒熱氣氛，全場尖叫聲不斷。唱畢兩首快歌後，Anson Lo改玩抒情，換上黑色西裝的他被困於透明箱內情深獻唱《角落生物》，唱後他開腔跟觀眾打招呼：「我係盧瀚霆，大家今日開心嘛？歡迎大家嚟到屬於盧瀚霆第一個舞台。呢個舞台好特別，成日有人嗌，叫盧瀚霆同埋講我愛你，大家留啲力，今晚有排嗌。點解個演唱會叫Stage？因為我想做最好。」

其後他感性表示這4年間變化很大：「自己經歷咗好多唔同嘅嘢，亦犯過唔少錯誤，有好多嘢會後悔，亦都好多時候有流言蜚語，有好多唔同新聞都係假嘅，呢個里程令我學到好多嘢，亦長大咗。有時會軟弱及否定自己，呢首歌陪伴我。」隨即唱出許廷鏗的《重新長大》。