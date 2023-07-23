澤口愛華 寫真女王吸力勁

食嘢係為咗吸收營養，學嘢就為咗吸收知識，咁拍寫真呢？自然係為咗吸金吸人氣喇！今日為大家介紹嘅寫真女優澤口愛華，自比一塊吸力驚人嘅海綿，莫非因為呢個緣故，搞到心口脹卜卜？

嫩口F奶妺

呢期日本寫真界湧現一位人氣強勁嘅嫩口妹妹仔，佢就係芳齡18歲嘅G奶玉女菊地姬奈！如果有機會行經當地嘅便利店、書報攤，你會發現唔少雜誌都搵佢做封面女郎，非常厲害！查實寫真界一向人才濟濟，有好多女優都有能力同姬奈拗手瓜，好似澤口愛華就夠晒資格同實力。今年20歲嘅愛華，樣子甜美，青春逼人，身材一啲都唔輸蝕，一來肌膚好似牛奶咁白滑，二來心口對F奶堅挺、飽滿，呈現出令男士為之垂涎嘅脹卜卜形態，絕對孭得起封面女郎呢個位置。

初任女主角

講番愛華嘅往績，比起姬奈有過之而無不及，初出道已經攞獎攞到手軟，包括喺「Miss Magazine 2018」贏得冠軍，仲喺「第7屆封面女郎大獎」入面一次過擸咗冠軍獎、10代部門獎、漫畫雜誌部門獎同寫真偶像部門獎，真係威到不得了，所以被稱為「令和寫真女王」。

除咗拍寫真之外，愛華喺早幾年已開始演舞台劇，而為咗增進演技，仲讀咗唔少經典文學作品，豐富自己嘅修養同內涵，佢仲話自己係一塊海綿，不斷吸收唔同嘅「養分」，先會好似家陣咁脹卜卜喎，難怪阿妹喺最近成功爭取到拍戲機會，仲要係電影《鈔票與溫泉》嘅女主角，認真值得恭喜呀！