【是日通勝】

農曆六月初七

癸卯年 己未月 癸未日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：會友、出行、嫁娶

忌：動土、行喪、伐木

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：12、28、37

幸運顏色：淺紫

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：事業運差，成績比預期遜色，無奈又無助。

金牛座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

雙子座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可修成正果。

巨蟹座：運勢平穩，做好本分，毋須跟別人作比較。

獅子座：做人要識感恩，趁順境時回饋對你好的人。

處女座：謀事力不從心，宜安守本分，勿多管閒事。

天秤座：時刻保持真誠笑容，這樣會帶來更好運氣。

天蠍座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

人馬座：一子錯，滿盤皆落索，謀事必須注意細節。

山羊座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

水瓶座：求財忌不擇手段，勿讓自己變得財迷心竅。

雙魚座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自把自為。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）牛 易分心

鼠：壓力沉重，整天忙個不停，身心俱疲。

牛：是日沖煞，精神不振，做事拖泥帶水。

虎：桃花旺，戀情開始萌芽，要好好把握。

兔：貴人力撐，可一展才華，勿錯失時機。

龍：財運不錯，有機會獲得新的收入來源。

蛇：精明能幹，但易招人嫉妒，切忌高調。

馬：人緣好，發揮合作精神，將穩操勝券。

羊：搞好人際關係，不要給小人可乘之機。

猴：桃花運上升，單身者易遇到不錯的對象。

雞：自信心十足，可望於事業上大放異彩。

狗：身心不在狀態，易在工作上出現甩漏。

豬：好運降臨，一分耕耘可換來三分收穫。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

物以類聚 人以群分

還記的日劇《阿信的故事》主題曲的歌詞「命運是對手，永不低頭」嗎？有些人因想改變命運而被人誤導，其實也證明一點，當一個人有運時，選甚麼都對，相反真的不在運的人，選甚麼都錯，容易受騙，為改運獻金又獻身，但運勢得不到真正改善，反而讓別人財源滾滾來。因一個不在運時，容易迷失自己，勸都沒有得勸，好似蛇不覺得自己有毒、蒼蠅不知自己很髒的道理。

上文提到當自己不在運，可環觀周邊的人，所謂「癡癡呆呆坐埋一枱」，你處於甚麼圈子，就會變成甚麼樣的人。最近碰上一些高人，對方終於講出心底話，原來過去因誤解我是同路人，只表面打個招呼而已，但時間證明了真相，又同時感恩自己在大運中，開始感覺別人對自己重新尊重和認同。

一個人出生的年月日時，屬於先天的數，是沒有辦法改變的，但是我們後天的運氣，是真的可以通過人為去改變，你相信嗎？

當不在運時，容易尋尋覓覓，不小心誤信那些自吹自擂、經常借明星名人來造勢宣傳的人，試想想有哪些人真正得到指導而致富或成功改運？大部分人只吃了黯然义燒飯，無言以對，謹記前輩先哲是不容易找到的，但無奈橋不怕舊，最緊要受。