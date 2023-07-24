想同金美倫再合作　祖娜芭莉摩亞希望重拍《落難見真情》

荷里活女星祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）和金美倫戴雅絲（Cameron Diaz） 因合作《神探俏嬌娃》（Charlie’s Angels）而成為好姊妹。最近祖娜於主持的清談節目中《The Drew Barrymore Show》表示想同金美倫再合作拍戲。

祖娜在節目中邀請老拍檔阿當桑迪拿（Adam Sandler）做嘉賓，她提及想同金美倫再合作一事。她表示想重拍80年代經典溫情公路喜劇《落難見真情》（Planes, Trains & Automobiles）。祖娜說：「佢（金美倫）同我有傾過重拍《落難見真情》，我好想演John Candy個角色。」

《落》是1987年美國賣座喜劇，由兩大諧星史提夫馬田（Steve Martin）和John Candy合演，故事講述史提夫飾演的廣告創作人感恩節返家度假，途中頭頭碰着黑遇上由John飾演的浴簾扣推銷員，他們波折重重材成功趕返家過節。其實多年來好多紅星都有意將《落》翻拍成新版，其中2020年，韋史密夫（Will Smith）被傳與另一諧星Kevin Hart有意合作將之拍成新版。