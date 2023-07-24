五堅情苦練廣東歌送驚喜　婁峻碩黃偉晉鬥剝騷肌

由歌手陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉和賴晏駒組成的台灣男團五堅情，前晚在澳門開騷，五子使施渾身解數獻唱及發放笑彈外。五子甫開騷以勁歌熱舞迅即辣㷫台下「堅果」（fans暱稱），全場尖叫聲雷動。

小賴日前到埗病倒感冒發高燒，但他不忘搞笑說：「因為怕傳給他們，所以三天都把自己關在房間裏，每天只吃Room Service，然後3日後有人進來說我很面熟，但卻以為我是五月天，我說不是，是五堅情，但他卻說不知道！」

陳零九在個人表演時，唱到《Insane》一曲時突然哭起來，他說：「因為這歌算是我這陣子的心情，所以比較感觸一點，眼淚沒有Hold住，對不起。」偉晉Solo時指粉絲的熱情，讓他可以有薯片吃過不停，還生了暗瘡，幸好在妝容下沒有太明顯，他更在台上脫下外套騷身材，還搞笑說帶了「奶奶」來這裏，結果峻碩在Solo演出前也只好立即變陣，同樣脫下外套大晒他的麒麟臂。

五堅情又特別邀請了幸運的堅果到台上，還按各人的戀愛狀況即興送上他們的歌曲，其中一對被邀上台的情侶，被問及可會結婚時，女方突然反問峻碩可打算結婚，難得峻碩毫不矯情地回答「有啊！」全場起哄。點唱環節雖然是以搞笑為主，但成員輪流再向幾位幸運堅果送上抱抱，教台下的粉絲妒忌不已。

鋒澤、小賴和偉晉又即興模仿南韓人氣女團（G）I-DLE《Queencard》的舞姿，當然換來全場尖叫聲不絕，最後五子唱出廣東歌《海闊天空》掀起全晚高潮，Encore時他們走到台下與堅果們作近距離接觸，並在全場大合唱《ALL DAY》及《LALALA》，在一片歡呼熱鬧氣氛下完結。

騷後小賴說：「超擔心，因為第一天我幾乎沒有聲音，直到第三天才好一點點，在綵排時還是很卡，但是有來看的朋友說聽不出我有感冒，那就好了，放下很大的心。」生了暗瘡的偉晉則感謝堅果們說：「因為我每天都吃一包薯片，所以上場前豆豆都很熟，但是真的太好吃了！」峻碩則告知大家脫外套的原因，他說：「偉晉讓『長輩』出來見人，所以我也只好在後台Push Up，但現在已經瘦下去了。」這次特別獻唱Beyond《海闊天空》，鋒澤說：「在澳門嘗試唱粵語歌是最適合的，我們就第一次嘗試看看，然後唱得不夠好，請見諒，下次繼續努力。」峻碩笑言超級難唱：「聽粉絲說，我唱很多髒話，對不起。」

除了開騷，五子也到賭場碰碰運氣，零九說：「我是幾乎18個小時在賭場。」鋒澤補充道：「我們是負責任的玩，我們沒有大下，小賭怡情，一定要感受這裏的風味。」他們也品嘗胡椒燒鵝、酸菜魚、豬扒包和葡式蛋撻等美食，大快朵頤。談到巡唱造一段落，鋒澤表示捨不得：「我們在安排未來可以去更多地方，一有消息會跟大家說，期待帶着堅果一起到處飛的感覺，希望這個旅程可以一直走下去。」下半年五堅情將推出第二張創作EP《ROYAL》，鋒澤透露：「這次曲風可能會給大家一點驚喜，應該會有少少的突破，蠻多元化的。」