男男女女埋身肉搏　Anson Lo心痛寵粉：你哋畀人蝦我好嬲

人氣男隊MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）昨晚（23日）於亞博展開一連四場首個個人演唱會。事前雖被「放飛潮」影響，但似乎無損其心情，全晚落力唱跳無留力足足兩粒鐘，期間近兩度落淚，答謝神徒（粉絲）4年以來的支持，場面感人。

一身白色打扮的Anson Lo甫出場即施展渾身解數勁歌熱舞，辣㷫全場氣氛。及後首次公開獻唱新歌《浪漫殺死巨蟹座》後，他表示：「呢幾晚睇MV，有冇人喊？我拍嘅時候就喊咗好多次，因為描述自己一向嘅待人接物方式。點解開騷前仲去拍MV？因為想將成件事好完美咁送畀大家。」掌聲雷動，再緊接唱出《永順街39號》，大玩飄雪效果，凝造浪漫氣氛。

及後播出Anson Lo事前錄製的短片，一身白恤衫造型的他濕身透視，Chok爆兼摸面放電，搞到神徒們興奮莫名。獻唱《Nice & Slow》時，他與性感女Dancer動作火辣，期間坐大髀、作狀錫錫兼摸身摸勢，到演繹張國榮名曲《偷情》時，Anson Lo更突然在台上脫衣，以黑色露背背心登場，與男女Dancers「埋身肉搏」，意式大膽。

Anson Lo更當眾「表演飲水」，搞笑問觀眾：「我喺社交平台表演過飲水，想唔想睇？」之後發出啜啜聲 ，向他台下觀眾「送飛吻」。他又自彈自唱《Try》，事後感性表示：「今晚舞台畀大家見到唔同嘅我，多謝大家今晚嘅陪伴，4年嚟我每一日都喺唔同嘅場合同社交平台見到大家，而見到粉紅色就諗起你哋，你哋除咗係粉絲仲係我嘅teammates，我哋喺唔同難關互相支持，你哋每位都係神隊友。」語畢即感觸落淚，工作人員即刻遞上紙巾，台下大叫「盧瀚霆」以表支持。

Anson Lo哽咽再表示：「肌要騷畀大家睇，喊都要畀你哋睇。我知道大家為咗今次入場，要用唔同電腦、排隊，甚至食唔應該食嘅黃牛，又畀唔好嘅人Hold晒啲飛。為咗你哋我喊得最多，因為唔知可以做啲乜去保護你哋，見到你哋畀人蝦我好嬲！」他指每晚無論自己幾攰，都會花時間睇粉絲留言：「知道你哋好愛我，無論唔開心、軟弱同掛住你哋嘅時候，我都會諗起你哋！」隨後唱出《不可愛教主》再次激動哭泣，幾乎唱不到一句，交由粉絲大合唱完成，最後encore環節以《King Kong》、《EGO》、《Money》和《Megahit》四首快歌作終結，為演唱會畫上完美句號。