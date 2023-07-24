萬眾智能生活有限公司推出「一見即妥」創新銷售策略及提供多項智能售後服務

萬眾智能生活有限公司推出「一見即妥」創新銷售策略，客戶只要提出一個祈望，萬眾便可盡快提供連工包料報價及完成日期，立即與客戶攜手逐一辦妥。（客戶提供）

【特約報道】萬眾智能生活有限公司（萬眾）是由前萬眾無線電話創辦人梁啟雄和兒子梁成永於2019年創立，旨在與各行業攜手創建多元化的智能方案，促進各行業智能化，令香港進一步邁向智慧城市。

萬眾已推出一APP式創新智能學校、智能商店、智能酒店、智能賓館、智能營舍及智能度假村等方案。並開始為其他各行業提供服務。

萬眾更推出創新「一見即妥」的銷售策略。

今日智能化科技發展神速，智能方案已成為各行業的需求。一方面希望盡快創建渴望的智能方案，另一方面是每每遇到價錢昂貴、安排費時及需要一次做出所有決定等困境。真是又愛又恨，不知所措。

「一見即妥」銷售策略目標是為各行業解決疑團。

客戶不需作出太多的考慮，只要提出一個祈望，萬眾可盡快提供連工包料報價及完成日期，立即與客戶攜手逐一辦妥。

萬眾亦提供多種創新售後服務，令客戶安心使用。

1. 智能偵錯服務於智能方案裝妥後，如有錯壞，萬眾立即通知，沒有通知，表示運作正常。

2. 電池電量警戒服務，當智能產品電池電量低至指定警戒線，萬眾立即通知。沒有通知，表示電量足夠。

3. 完善維修保養服務。客戶的裝置可以一勞永逸，安枕無憂。

萬眾首席執行官及副主席梁成永表示 : 「想盡快落實祈望的智能方案而又不用擔憂，裝妥後又可以永久安心使用，萬眾可以幫到你。」