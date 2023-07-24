《Barbie芭比》全球開畫勁收　創下女導演史上最高票房紀錄

由澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）擔正的真人版《Barbie芭比》（Barbie）上周五（21日）正式全球開畫，結果北美開畫勁收1.55億美元（約12億港元），打破《超級瑪利歐大電影》（The Super Mario Bros. Movie）年初創下的紀錄而成為今年目前為止北美最高開畫票房電影！

由美國女導演Greta Gerwig執導的《Barbie》更同時打破2017年女導演Patty Jenkins執導的DC超英片《神奇女俠》（Wonder Woman），成為影史上女導演的最高票房電影。《Barbie》北美勁收之餘，國際票房亦同樣勁收1.82億美元（約14.2億港元），創下華納兄弟的原創電影史上的海外開畫票房最佳成績，《Barbie》全球累積票房已高達3.37億美元（約26億港元），有望躋身影史上最高票房電影十大！而Greta日前就到紐約一間戲院驚喜「謝票」與觀眾見面。

至於與《Barbie》同日上映的另一話題之作《奧本海默》（Oppenheimer）亦於北美同樣大收，開畫勁收8,050萬美元（約6.3億港元）排開畫票房榜第2位。至於上周北美票房冠軍湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）上映1周後票房大跌64.3%，本周屈居票房榜季軍位置。