日系新店　爆瀉丼飯串燒樣樣有

熱愛日本飲食文化的你有福了，近日又有不同主題的日式餐廳開幕，無論是分量十足的丼飯、適合和朋友暢飲的串燒美食，又或是創意的西日料理，都讓各位胃口大開。

過江龍海鮮丼

一碗美味的丼飯，集合了高質的食材，於東京開業10年的日本橋海鮮丼つじ半，剛在東涌開設首間本地分店，菜單有梅、竹、松和特上4款等級的海鮮丼，材料有金槍魚蓉、鮭魚子、象拔蚌、螺肉、赤蝦、魷魚、金槍魚、鯡魚子、紅雪蟹肉和海膽等， 將海鮮切碎拌勻，在丼飯上設置一個海鮮山，相當壯觀。店內特設一丼二食的方法，客人吃過魚生後，再品嘗拌入醬汁的丼飯，又或是吃剩1/3丼飯時，加入日本三葉芹、茗荷和鯛魚高湯，再加點柚子皮變成高湯漬飯來吃，分外美味。因應新店開幕，由現時至9月16日，客人惠顧堂食任何1客海鮮，於指定社交平台發布用餐照片，並標註餐廳專頁，可獲贈一丼二食餐具套裝，數量有限，送完即止。

惹味串燒

邊吃串燒邊 佐酒，美味又滿足。日本串燒酒吧餐廳FireBird Japanese Grill & Bar剛於東涌開設分店，為客人提供串燒、燒物和特飲，新店更推出桌上即燒的「浜焼き」料理。同時間，餐廳推出2款期間限定的初嘗及二嘗日本酒套餐，初嘗套餐以雞肉串燒盛合為主題，配3款日本酒。二嘗套餐以海鮮珍寶大蝦、甲羅燒和北海道珍寶帆立貝做主角，同樣配3款日本酒。由現時至8月31日，於新分店惠顧堂食後在社交平台發布用餐照片，標註餐廳專頁，可獲折扣價點選蒙布朗蛋糕，數量有限，送完即止。

創意無限

除了傳統日菜，精緻的西日料理也廣受年輕人歡迎，早前於旺角開設分店的Que推出多款新菜式，迷你丼飯套餐內有刺身、麵條、壽司筒和焦糖布丁，小巧美味。烤宮崎雞扒意大利飯配低溫水煮蛋，選用日本雞肉製作，軟滑富口感。其他還有海膽火炙左口魚裙邊丼、吞拿魚忌廉芝士卷配意大利特濃黑醋和牛油果角切魚生沙律配和風柚子醬油等。愛甜食的話，不能錯過研發的新品，彩虹氣泡鮮果芭菲放滿新鮮水果、白朱古力忌廉、果凍和脆片等，繽紛吸睛。另一款夢幻雜莓燉蛋布丁，表面鋪滿莓果，再配波本香草布丁，吃時倒入焦糖糖漿，最啱用來拍片。