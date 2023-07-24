《造星V》Kakit為比賽戒女色　自嘲已經變唐僧

《全民造星V》20強鄧家杰（Kakit）今日（24日）現身商場活動，他透露最近過得很充實，決賽後與一班好兄弟到了台灣旅行，回港便出席活動，講到對事業的計劃，他坦言：「都係一直接唔同工作，接觸唔同機會，識唔同嘅人，賺多啲資源，為未來鋪路。（會唔會簽公司？）絕對會，簽公司係穩陣啲，有同唔同公司了解中，我要精挑細選一下先。」

他稱相比唱歌，覺得做演員更吸引他：「我目標係拍電影同電視劇，但都會學唱歌，希望做個全能藝人。（ViuTV係首選？）了解中。」問到最想合作的對象，Kakit點名《造星V》冠軍Lyman：「佢好專精喺舞台上，所以對佢演戲好有信心。（HeHe題材得唔得？）絕對冇問題，為藝術而犧牲。（底線係咩？）之前比賽已經做咗，就係除淨低褲。（可唔可以再超越？）除埋都得，但要打格。」對於《造星V》的賽果，他直言並非心水：「因為我係幫Ash表演，我想佢第一，Lyman第二。（你咁講，Lyman唔同你合作？）咁雙冠軍。」他透露有安慰Ash，決賽後有跟對方食飯：「佢睇得好透，因為佢有咁上下年資，佢都覺得學咗好多嘢。」他指Lyman好開心，大爆對方興奮時會邊行邊唱歌。

另外，講到之前的台灣之行，Kakit表示沒有艷遇，自言去的地方都是傳統景點，但旅途上都感受到台灣女生的嬌嗲語氣，問他是否頂得順？他笑言：「得，我已經變咗唐僧，因為比賽好忙，都冇時間近女色。（要衝事業？）絕對係，要把握呢半年嘅黃金時期。」