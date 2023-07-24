COLLAR送驚喜　千方百計搞喊Day

女團COLLAR繼推出團歌《idc》後，其網上頻道「COLLAR COLLECTS」上載最新一集，今集可謂有笑有淚，內容講述「非雙子座」的Gao、Candy、Ivy、Sumling接受秘密任務，送禮物給三位雙子座壽星，包括Marf、Winka和Day，務求要搞喊對方。

節目開首隊長Gao、Candy、Ivy、Sumling一臉滿滿的信心，皆因她們第一個要搞喊的對象，是容易落淚的Winka，Gao笑說：「一定喊，整張心意卡畀佢（Winka），可能都會喊。」不過她們送給Winka的禮物，並非心意卡咁簡單，她們跟Winka一生中最重視的細佬合作，由細佬匿在一特大禮物盒中，手持禮物送給Winka，心思十足，難怪當Winka拆開禮物時，即哭成淚人，細佬更向姐姐說：「知道你呢排好唔開心，想同你講，唔使太理會網民點諗，熟悉你嘅人，知道你係咩人，你只需努力做好你啲表演，我同你嘅粉絲，會繼續喺背後支持你。」場面感人，連在旁的Ivy、Candy與Sumling亦被感動流淚。

其後她們亦輕易地搞喊Marf，四人送出機票一張作禮物，順利令Marf開心到喊，Marf說：「見到Boarding Pass已經可以喊，知道有得走，好開心！」重頭戲則是要「打大佬」整喊Day，她們指Day是「Big Boss」，很少見Day喊，Ivy笑說：「佢喊點好奇怪，好似之前個節目，佢見隔離嗰個玩完機動遊戲喊，佢就喊住講『好似迫咗你上去玩咁』。」Candy就指：「所以我哋要用物理反應，我哋只係為眼淚，唔係為咩原因。」起初，四人輪流將親自炮製的食物獻給Day，原以為她們以食物來「打動」對方，怎料在最後的甜品才是「撒手鐧」，四人將Wasabi製成抹茶湯丸給Day吃，Day咬了一口說：「絕交！你哋太唔了解我，我係冇嘢架。」

當她們以為任務失敗之際，她們向三位雙子座壽星送上真正的心意卡，並在心意卡寫上肺腑之言並逐一讀出，Sumling打頭陣表示：「To Day豬，生日快樂，同你的相處很舒服，多謝你的天然萌帶給我們很治療的感覺⋯⋯」這刻，Day終於失守，眼泛淚光，情景動人。