COLLAR新MV造型炒車　網民：得罪咗造型師

ViuTV女團COLLAR成軍之後大受歡迎，其中的成員如阿Day、Ivy So和Candy，因顏值最高而備受歡迎。他們近日推出新歌MV《idc》，不少人表示她們被造型師戲弄，幾乎每位成員都遭遇了時裝車禍。不少網民紛紛留言，表示讓ViuTV快點換一名造型師。

最慘的是一向人氣高的Candy，被指造型是7個成員在「最肉酸」，Candy戴着紅色針織冷帽，上半身穿着橙色長袖衫，而下半身就穿着牛仔短褲搭配黑絲。不少粉絲留言表示，讓她不要再走Y2K風格。

不以顏值見稱的阿Gao，這一次的妝容塗了深色唇膏，再搭配上一頭紅髮，猶如中毒一樣。雖然知道COLLAR想轉走型格路線，但是出來的視覺效果實在一般。

另外37歲的芯駖雖然無甚「驚」喜，但就被指身材走樣，此次的造型暴露了肚子和手臂的贅肉。而且此次釋出的造型相中，她的雙手明顯有青筋和皺紋，不少粉絲表示真的需要修飾一下圖片。

雖然慘受造型師的摧殘，不過一向都被封全團最靚女的Ivy So，依然收到正評。網民大讚就算衣服再不好看，但是Ivy So仍可以完美carry，表示蘇媽又一次靠顏值頂住。