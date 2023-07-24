張敬軒美國回港首露面　受時差困擾失眠致消瘦

張敬軒自美國巡唱回港後首度出席公開活動，試食譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（三哥）首度推出的「Me More下午茶餐」，吸引逾百粉絲在場外捧場，軒仔見粉絲冒熱支持大表感動：「佢哋嚟飲下午茶啫，一陣會有工作人員招呼佢哋，我去咗美國咁耐冇見過面。」

軒仔自言今年較懶，只推出一首歌，現回港後要閉關做歌，但被讚頻頻開騷好勤力，他則說：「宣傳嚟架咋。（你係公司最賺錢藝人喎？）開騷，做唱片收入一定冇出席event咁多，演唱會係宣傳一部份，我老闆都話我敗家，因為我將演唱會歌酬用嚟買好貴嘅咪，同埋我想香港歌迷睇到外國嘅製作，所以會sent部分音樂去外國製作，價錢係天價嚟嘅。」

談及容祖兒日前發燒及發冷而要延期演藝學院的演唱會，曾在疫情中3度開騷，但期間分別因疫情嚴峻及他不幸確診而延期，軒仔深明祖兒有內疚感：「突然要停，歌手一定情緒低落，因為都準備好晒，想畀最好嘅表演畀歌迷，所以我覺得開騷要嚴格執行防疫措施，我知我個演唱會監製搞到大家唔開心，因為除要戴口罩外，仲要做咗快測先可入我房，同埋我哋做騷接觸好多人，包括工作人員，樂手咁，上次我幫司機同助手book埋酒店住，但佢哋都中招，所以第2次冇咁做，覺得快測都冇乜用，病菌不停變種，依家要同佢哋共存。」

問到祖兒情況，他就爆她只是感冒並非中招：「佢冇乜事，感冒啫，不過我提供咗偏方佢，就係食比平日高劑量嘅維他命C，但食前都要問吓醫生意見先，依然佢最緊要養好身體先，個騷暫停係麻煩架啦。」談及他消瘦不少，他否認身體不適，只是因時差問題：「我攰囉，去咗兩個禮拜，但用三個禮拜調節jet lag ，依家仲係凌晨3、4點都眼光光。」又謂工人姐姐快退休回鄉，但媽咪已來港照顧其飲食，大讚媽咪：「佢乜都識煮，不過爸爸就住得唔慣嫌香港啲嘢好貴，佢哋好知慳識儉，唔同我對生活講究。」

另外，軒仔又透露下周其歌迷會喬遷之喜，由柴灣搬往面積5至6千呎的中環新會址，雖然租金比舊址貴，約要6位數租金，但方便歌迷出入：「我好似清潔工人咁清理緊新會址，將啲獎搬晒去，搞到好似社區會堂咁，不過我唔想加重歌迷會費負責，所以將自己4間公司都搬埋去，合併埋一齊慳番啲租金。」又謂雖然有物業在手，但疫情令租務趨淡靜，大呻：「啲寫字樓都丟空咗，我唔鍾意租住宅出去，怕租客喺度BBQ。」