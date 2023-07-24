酒店新亮點　潮游懸挑泳池

夏天外遊度假，當然少不了在酒店泳池盡情打卡。以往無邊際泳池是搶鏡之選，不過要數近年另一股泳池熱潮，肯定是懸掛在半空的懸挑泳池！身在其中可俯瞰地面風景，令游泳更刺激好玩。現時世界各地不少酒店均引入這款泳池，其中於今年年初開幕、位於泰國呵叻府考艾（Khao Yai）的MYS Khao Yai度假村，便擁有全泰最大的透明恒溫懸挑泳池，是打卡度假的心水之選。

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泰國：離地3層樓高 頂級Size

考艾距離曼谷約 3 小時車程，被聯合國環保團體評選為世界10大芬多精之都，更是泰國首座國家公園考艾國家公園所在地。MYS Khao Yai度假村位於該公園附近，位處絕美自然景觀環抱之中。度假村以簡約的純白色為主調，提供16間客房、6間泳池別墅及3房別墅，面積由61至285平方米不等，享有闊落舒適的住宿空間。不過令度假村成為話題的，卻是坐擁離地3層樓高、全泰國最大的透明懸挑恒溫泳池，泳池由酒店頂樓延伸出去，住客游泳時可透過透明池底看到泳池下的雅座及路過的行人，感覺猶如懸浮於空中，相當過癮。度假村以「客房內體驗」為理念提供一系列個性化服務，除了有健身器材供應外，住客還可享受邊食爆谷及雪糕、邊睇電影的 Movie and Chill服務，住在泳池別墅的話更可享用漂浮早餐。用餐方面，設有一間全日制餐廳CHA LA，配備Parilla烤爐，大廚於世界各地搜羅最優質的牛肉等食材，炮製香噴噴菜式。度假村只接待13歲以上住客，房價每晚THB6,600 起（約HK$1,500）。

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美國：經典建築 俯瞰鬧市

作為美國德州第三大城市的達拉斯（Dallas），當地亦有因懸挑泳池而享負盛名的酒店The Joule Dallas。酒店前身為建於1920年的國家銀行大樓，經著名設計師Adam D.Tihany進行改造後，成了當地地標酒店。最大亮點是位於10樓的泳池，懸空建於酒店的一側，向外伸出約2.4米，距離地面約40米，盡頭的透明設計加上淺藍的水色，看起來像是飄浮於空中的魚缸。在泳池中暢泳，夠膽量的話可游至泳池邊緣，鳥瞰市中心街道的繁華景象。酒店提供160間客房，面積由212至2,500平方呎不等，當中4間為頂層豪華閣樓套房。設有兩間餐廳和3間酒吧，其中有由屢獲殊榮的調酒師Gabe Sanchez坐鎮的Midnight Rambler酒吧，提供獨特的雞尾酒選擇。其他設施包括一間佔地8,000平方呎的水療中心、Weekend Coffee手工咖啡店、健身中心等。不得不提的是，酒店的公共空間會輪流展示Richard Phillips、Adam Fuss等重量級藝術家的作品，還有30呎高、來自藝術家Tony Tasset的現代雕塑藝術作品《眼睛》於戶外空間擺放，叫人大開眼界。房價每晚US$319起（約HK2,488）。

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意大利：暢泳兼賞 山脈風光

要數世界知名的「懸挑泳池」，又怎可不提意大利瓦爾道拉（Valdaora）的Alpin Panorama Hotel Hubertus呢？酒店位處海拔1,350米的普斯特谷（Puster Valley）中，由Gasser家族營運，經著名NOA建築事務所改建後，成為一房難求的高級酒店。總佔地約7,000平方米，共有74間客房及套房，設施方面有餐廳、酒窖、桑拿房、健身室、游泳池及带有全景露台的休息室等，不過令酒店聲名大噪的關鍵是其飄浮於雲霄的懸挑泳池Sky Pool，離地約12米，長達25米，底部以堅實的松木樹幹支柱承托，並於末端設有玻璃底部，打造出強大的通透感，於泳池暢泳可多角度觀賞山脈的壯麗風光，而且泳池水溫常年保持在33°C左右，極為舒適。最近酒店再請來NOA團隊加建Heaven & Hell水療中心，外觀像上下顛倒的小屋，上層設有恒溫按摩池、全景淋浴間與更衣室，下層則有桑拿房、漩渦浴池及冰室，同樣掀起話題。酒店因應季節會舉辦不同活動，例如行山、踏單車及滑雪等，各適其適。房價每晚€203起（約HK$1,786）。