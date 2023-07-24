陳奕迅台北騷尾場被搞喊　歌迷大派生日驚喜好窩心

「歌神」陳奕迅（Eason）在台北小巨蛋舉行的《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》限定7場昨晚（23日）圓滿結束，本月27日是Eason生日，他下午綵排時，歌迷會近四百多人已拉隊，到小巨蛋給他驚喜，送上生日歌及蛋糕，當他看到歌迷拉起多張橫額，寫上：「我們甚麼都沒有」、「只有愛你的心」、「我的心與你常在」、「相信你的人都在這裏」、「我人一直都在」等等，Eason看着忍不住被感動得眼濕濕，繼而拉起衫角抹淚說：「謝謝你們...」然後用笑住唱了兩句：「我ok冇事，放鬆𢯎肚臍...把千斤重化做薄過紙...」搞怪讓自己心情平伏。他又說：「不用拍下來了，我本來想用手機拍下來，但（指一指自己腦袋）都已經記下來，最私密的記憶，最私人的珍藏，當我遇上很多困難的時侯，我會想起這個畫面的，謝謝你們。希望你們快樂，人生總會有Ups and downs，有你們多好。今天晚上會很好的！有你們，我充滿力量。」

Eason在演唱會迎來歌迷會給他第二波慶祝，在Talk位時間，歌迷先是舉起「727有何打算？」的大字報，繼而「要不要一起過生日」，Eason還傻更更說：「可以呀，我生日可以跟你們渡過...」沒想到馬上迎來哨子聲， 接着全場逾七千位又再砌了「Happy Birthday 」及「生日蛋糕」圖，Eason見到震撼大字即狂叫：「WHAT?？OMG！COME ON !How do you do it！My Gosh！」開心大笑大叫之餘，接受全場逾萬人一起唱生日歌給他的祝福，他就以不停拜跪多謝大家作回禮：「你們真的太厲害了！謝謝，Thank you！」繼而歌迷叫他凌空吹蠟燭，Eason運氣一吹之後，紙牌由蛋糕變成禮物，非常之精彩。

今次演唱會中，不少圈中友好也有到台北支持Eason，包括張惠妹、五月天阿信、余文樂、房祖名、彭于晏、曾寶儀、陳詠謙、許廷鏗、林宥嘉及太太、韋禮安、Serrini、李聖傑、陶喆、魏如萱、范曉萱、艾怡良、楊乃文、小玲姐、小霞姐、張震等等，Eason的爸爸，太太徐濠縈、女兒陳康緹等也有到場，熱鬧非常。安歌時為答謝歌迷的熱烈呼喚，他一共唱了六首國語歌及大量清唱廣東歌，才完滿結束今次台北巡迴演出。

騷後Eason開心歡呼：「終於可以吃麻辣鍋啦！」他坦言這次感受到很多愛，非常驚喜開心，感受到歌迷們花了很多心血、時間去為他安排驚喜，自己今年的生日願望是：「吃好、睡好、好輸出！」至於歌迷不停在演唱會中求他，到高雄，台中等地再開唱，問到他有機會返場嗎？Eason表示這邊給他很多力量、很多愛，當然會想返場，但也不一定在台北，假如再返場，歌單也可能再改一下，或換個主題。接下來他先是放幾天生日假，與家人於台北休息，八月便會一口氣巡演北美六站，此外Eason透露已有新作品在籌備，8首裏面有兩首國語歌，大家敬請期待！