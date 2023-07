陳奕迅台北騷尾場被搞喊　歌迷大派生日驚喜好窩心

「歌神」陳奕迅(Eason)在台北小巨蛋舉行的《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》限定7場昨晚(23日)圓滿結束,本月27日是Eason生日,他下午綵排時,歌迷會近四百多人已拉隊,到小巨蛋給他驚喜,送上生日歌及蛋糕,當他看到歌迷拉起多張橫額,寫上:「我們甚麼都沒有」、「只有愛你的心」、「我的心與你常在」、「相信你的人都在這裏」、「我人一直都在」等等,Eason看着忍不住被感動得眼濕濕,繼而拉起衫角抹淚說:「謝謝你們...」然後用笑住唱了兩句:「我ok冇事,放鬆𢯎肚臍...把千斤重化做薄過紙...」搞怪讓自己心情平伏。他又說:「不用拍下來了,我本來想用手機拍下來,但(指一指自己腦袋)都已經記下來,最私密的記憶,最私人的珍藏,當我遇上很多困難的時侯,我會想起這個畫面的,謝謝你們。希望你們快樂,人生總會有Ups and downs,有你們多好。今天晚上會很好的!有你們,我充滿力量。」

Eason在演唱會迎來歌迷會給他第二波慶祝,在Talk位時間,歌迷先是舉起「727有何打算?」的大字報,繼而「要不要一起過生日」,Eason還傻更更說:「可以呀,我生日可以跟你們渡過...」沒想到馬上迎來哨子聲, 接着全場逾七千位又再砌了「Happy Birthday 」及「生日蛋糕」圖,Eason見到震撼大字即狂叫:「WHAT??OMG!COME ON !How do you do it!My Gosh!」開心大笑大叫之餘,接受全場逾萬人一起唱生日歌給他的祝福,他就以不停拜跪多謝大家作回禮:「你們真的太厲害了!謝謝,Thank you!」繼而歌迷叫他凌空吹蠟燭,Eason運氣一吹之後,紙牌由蛋糕變成禮物,非常之精彩。

今次演唱會中,不少圈中友好也有到台北支持Eason,包括張惠妹、五月天阿信、余文樂、房祖名、彭于晏、曾寶儀、陳詠謙、許廷鏗、林宥嘉及太太、韋禮安、Serrini、李聖傑、陶喆、魏如萱、范曉萱、艾怡良、楊乃文、小玲姐、小霞姐、張震等等,Eason的爸爸,太太徐濠縈、女兒陳康緹等也有到場,熱鬧非常。安歌時為答謝歌迷的熱烈呼喚,他一共唱了六首國語歌及大量清唱廣東歌,才完滿結束今次台北巡迴演出。

騷後Eason開心歡呼:「終於可以吃麻辣鍋啦!」他坦言這次感受到很多愛,非常驚喜開心,感受到歌迷們花了很多心血、時間去為他安排驚喜,自己今年的生日願望是:「吃好、睡好、好輸出!」至於歌迷不停在演唱會中求他,到高雄,台中等地再開唱,問到他有機會返場嗎?Eason表示這邊給他很多力量、很多愛,當然會想返場,但也不一定在台北,假如再返場,歌單也可能再改一下,或換個主題。接下來他先是放幾天生日假,與家人於台北休息,八月便會一口氣巡演北美六站,此外Eason透露已有新作品在籌備,8首裏面有兩首國語歌,大家敬請期待!