大牙晒撤回起訴狀　黑人反高潮：轉為刑事訴訟！

台灣前「黑澀會」成員「大牙」周宜霈上月發文指控11年前遭前老闆「黑人」陳建州硬闖房間性騷擾，且差點遭性侵，不過卻遭陳建州全盤否認，甚至反過來提告，並求索償1,000萬新台幣（約253萬港元）。

大牙今日（24日）在社交網貼出民事撤回起訴狀，透露陳建州與太太范瑋琪已撤告，至於撤告原因，起訴狀上寫着「原告另有考量。」大牙表示，今天收到了法院寄來的撤回起訴通知，開心說：「相信事實是不容挑釁的。」坦言上月挺身而出指控遭前老闆陳建州性騷，成為這波#MeToo運動第一個被起訴的受害者，透露當時吃不下飯、睡不着覺，還需求助身心科和心理輔導。

她說：「這一路上我遇到了很多好人，家人、朋友、律師、醫生、工作夥伴們，連路人認出也都大方的叫我加油，其實我都滿不好意思的。這份不好意思是我不知道我揭開傷疤送出的勇氣後面，需要承擔這麼大的壓力，連不認識的人都要替我擔心。」她感謝所有願意相信她的大家：「再謝謝願意站出來幫助我對抗這一切的您們，是的，我不是一個人，每位受害者 妳（你）也都不會是一個人。」

大牙臉書全文：

過去快一個月的日子裏

因為挺身而出的me too事件

我成為了這波運動裏第一個被起訴的受害者

吃不下飯 睡不著覺

必須求助身心科和心理輔導

這一路上我遇到了很多好人

家人、朋友、律師、醫生、工作夥伴們、

連路人認出也都大方的叫我加油

其實我都蠻不好意思的

這份不好意思是我不知道我揭開傷疤送出的勇氣後面

需要承擔這麼大的壓力

連不認識的人都要替我擔心

今天收到了法院寄來的撤回起訴通知

相信事實是不容挑釁的

先謝謝所有願意相信我的您們

再謝謝願意站出來幫助我對抗這一切的您們

是的

我不是一個人

每位受害者 妳（你）也都不會是一個人

#METOO

隨後台媒向黑人查詢事件，黑人透過經理人回應表示，原來是撤回民事訴訟，轉為刑事訴訟：「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。」