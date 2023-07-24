韓風熾熱　炸雞燒肉夠人氣

近排有多位韓星來港開演唱會，讓韓流又再度大熱，本地新日開設了多間新韓國餐廳，當然少不了平民美食炸雞和燒肉，聽演唱會前又或看完韓劇來捧場，最是啱Feel。

手工炸雞

每次看韓劇，總會見到主角吃炸雞飲啤酒，感覺超爽。韓國過江龍手工炸雞專門店Yadllie Plate剛於荃灣開設新分店，餐廳選用當地空運到港的原隻走地雞，打造出不同口味炸雞。因應新分店開幕，推出新的健康版本炸雞，製作時增加香料和減少炸粉，入口更嫩。另外還有白切五花腩、醬豬蹄、芝士辣炒雞、香辣芝士八爪魚、陸軍部隊鍋八爪魚煎餅、芝士牛肉煎餅、韓式牛肉蛋捲、生牛肉沙律、八爪魚沙律、火炙牛、玫瑰牛肉炒年糕及烤牛肉水冷麵等新菜式，選擇就更多。

炸雞派對

以前去快餐連鎖店開生日派對，已覺好威水，近日於大角咀開設全新旗艦店的炸雞店Puradak，分設外賣專櫃、堂食專區、特色展區和生日派對專區，新分店引入標榜全港首度登場的魔蒜地獄炸雞，雞隻加地獄級韓式辣醬和魔鬼分量韓國炸蒜，味道濃郁又刺激。餐廳特設的生日派對專區，可容納10至25人在3小時內享用自選的韓式炸雞，更會提供餐飲、場地布置及生日禮物等，讓你有個愉快的體驗。因應新店開幕，由現時至8月13日推出以「三」為題的優惠，消費滿HK$300可獲開瓶器1個，首333位兒童客人獲送百力滋，以及梳打飲品第2杯有特價，數量有限，送完即止。

列車送肉

為吸引客人，餐廳除供應美食，裝潢設計也要吸睛。長沙灣韓式烤肉店Bingle Bingle以空中列車主題設計，客人點餐後，會有列車將烤肉套餐送到你面前，是打卡拍片的好題材。食物方面有不同套餐選擇，Bingle套餐有車輪泡菜五花豬肉卷，人氣牛肉三拼餐套餐有美國牛五花、肩胛牛柳和美國牛小排，1++韓牛日韓極上套餐就有韓牛前腿肉、宮崎A5和牛肉眼蓋和宮崎A4和牛三角腩，夠晒豪華。單點還有海蝦、日本大扇貝等選擇，烤時可配7款不同口味的醬汁，風味更佳。

牛肋骨燒烤

吃韓燒，高質的牛肉不可少。剛於大圍開幕的韓燒店갈비궁 Galbi Gung，標榜以最上等牛肋骨作主打，牛肋骨有前臂般長度，肉嫩甘香有牛味，另一款甕漬牛肋骨以韓國秘製醬汁醃，肉質柔軟。其他還有韓式壽喜燒和牛西冷、葱蒜牛舌、梨汁挑骨雞翼、黑毛豬二重奏等燒肉選擇，同樣美味。除此之外，菜式有1++韓牛生牛肉石鍋飯、燉和牛牛舌豆腐鍋和濟州鮑魚人參雞湯等，令人滿足。