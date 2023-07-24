容祖兒再多3場演唱會延期　望完全康復先開騷

樂壇天后容祖兒在7月21日晚表演完《Joey Yung Concert 2023｜ANOTHER SIDE ...... JOEY • MY SECRET • LIVE》後，因發燒發冷而取消7月22日及23日的演出，延期至8月1及2日。

而今日（24日）英皇發出緊急通告，指已處於康復階段的她，惟主辦方希望祖兒多加休息直至完全康復，才能給予觀眾最佳表演質素，故決定再取消7月25日、26日及27日，前後共3場場次，延期至8月24日、25日及26日期間舉行。

以上受影響3場場次的已購票的觀眾現可選擇於8月24、25及26日期間，持原門票按原座位觀看對應補場場次演唱會；或如未能於指定受影響場次所補場場次前往觀看演唱會之觀眾，可於7月25日起至7月29日期間，帶同演唱會門票正本（連同票根）前往演唱會辦事處申請退票退款手續。

如經HKTICKETING（快達票）售票網購票但仍未領取門票的觀眾，必須於觀看受影響場次對應的補場演唱會前於「快達票特約銷售點」以購票時使用的信用卡領取已訂購的門票（註:取票前請留意相關場地開放詳情。）