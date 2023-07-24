黃翠如出書有好幫手　蕭正楠做埋售貨員抵得諗

藝人黃翠如多年來足迹遍及幾乎半個地球，10年前曾推出旅遊書及繪本，近日她再次當上作家，出書講述地球上生活條件較差地方的故事個案，她今晚（24日）更於書展舉行講座，吸引不少讀者前來捧場。

翠如受訪自爆老公蕭正楠送她到場，且曾於書展攤位當售貨員：「佢好犀利，幫我賣咗好多本書，仲有好多人搵佢簽名，不過佢趕住開工，所以走咗。回想10年前出書真係好大膽，依家長大咗，出書前問過自己到底有冇信心，希望讀者睇咗我本書有得着啦。」

翠如又坦言今次籌備工作花了幾年時間，她說：「我屋企有5個女，父母讀書唔叻，所以希望我哋讀多啲書，所以我出書，爸爸開心過我做任何嘅幕前工作。」她坦言早前黃父曾住院，故有時間再翻看她舊日著作，幸而對方已回復健康出院返家：「佢仲買咗好多本我嘅新書，用嚟派街坊。」

翠如謙稱有很多作家比自己文筆好，故除出旅遊書外，未有考慮推出其他種類著作，又揚言今次再出書已「功德圓滿」。問到老公對她的著作有何評價時，翠如笑說：「佢喺屋企朗讀，裏面有啲故事發生喺我未識佢之前，佢睇睇吓話我好大膽，當時竟然素顏出鏡，我就覺得好自豪，咁多偏遠危險嘅地區，我都夠膽去。」翠如又指老公一直想與她同遊非洲，尤其嚮往欣賞動物大遷徙，希望有朝一日能夠成事。