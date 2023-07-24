美女送埋嚟　日日爽到痹

足不出門，就有美女上門陪伴，真係諗起都爽到痹！真係有咁筍？講緊係日本AV界嘅「美女派遣系列」作品，片中一班美女隨時會踩上單身男嘅屋企，更當對方係老公仔咁細心服侍，而且想點玩都得，係咪爽先？

愛的呼喚

喺KMPVR出品嘅《派遣女僕的即尺早晨》當中，單身寡仔京介因為唔識打理家頭細務，加上日子又過得好悶，所以就電召上門女僕中城葵幫手。葵妹唔單止可愛，對於照顧主人仲相當體貼周到添！除咗煮飯洗衫一腳踢之外，佢知道京介長期抑壓性慾，更加唔介意同對方共赴巫山，仲要打埋真軍添！而每朝早見京介唔願起身，葵妹就會捐入被竇吹奏一曲，以「愛的呼喚」叫醒對方，再展開精神煥發嘅新一天！

治愈力爆燈

於Bon kyun Bon推出嘅《中出OK成人限定出張保育園》入面，若宮穗乃係一位應召保母，但係佢專門照顧成年男人。穗乃明白到踏入社會工作之後，每個人都要面對各方面嘅壓力，所以會將男客人當係BB仔咁百般呵護，甚至拎起奶樽餵奶畀佢哋飲添！而阿妹亦深明每個男人都有慾望，所以佢會手口並用招呼對方，仲會施展上乘靈活嘅騎功，完全唔使客人操勞，除咗令對方暢快無比，更得到身心靈嘅治愈添！

帶齊架生

片廠DAHLIA炮製嘅《派遣癡女陪浴孃》，講述花宮惠麻今次會變身做陪浴孃，上到客人屋企之後，就會應對方嘅要求做到足，想嚟個吹奏咩？佢就會跪低表演口技，想享受滑溜溜嘅爽快漫遊全身服務？阿妹早就準備好，有齊吹氣床同潤滑劑。如果想喺浴室玩鴛鴛戲水，當然亦冇問題啦！即使浴室狹窄，惠麻利用其纖巧身段以及靈活動作，貼實對方身體不斷滑動，令大家全身都飽受快感衝擊！

簡評

有美女送到上門，仲要招呼周到兼有求必應，簡直係男人幾生修得嚟嘅福氣！而今日為大家介紹嘅3部作品，就係以美女派遣上門服務為主題喇！當中本仙最鍾意中城葵主演嘅《派遣女僕的即尺早晨》，原因係葵妹可愛又親切，扮演女僕嘅時候，更加做出一副為主人服務嘅貼心態度，令人睇得窩心！而喺床戲中，佢仲全程做主動，睇落更覺舒暢滿足。