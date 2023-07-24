Rubberband首度洛杉磯開騷　被樂迷熱情打動唱到哽咽

樂隊Rubberband（RB）繼歐洲和台北巡演後，剛展開美加之旅，首度於美國洛杉磯開唱的RB，以《Dedicated To…》揭開序幕，主音6號興奮跟樂迷分享道：「好開心嚟到LA，好難得第一次喺美國有我哋嘅專場，第一次踏足呢個地方，好多謝咁多人嚟見證我哋北美洲嘅第一次！呢刻我哋喺一齊，希望我哋嘅音樂可以同大家打打氣，擁抱一下。」

接住RB一口氣連唱多首舊作，6號再分享身處加州的感覺說：「過去一直只係睇荷里活製作嘅電影、聽歌去幻想呢度係點樣，依家加州喺我眼前，感覺係好似電影咁夢幻。呢度係我哋暫時去得最遠嘅一個城市，係好感動嘅一件事，所以我哋會盡量諗辦法嚟多啲，不過好唔慣日夜溫差好大，有少少攝親，好廢，係最廢嘅主音！」6號又以英文跟外國人觀眾打招呼，但卻被結他手阿正要求說回廣東話比較好，結果惹來全場大笑。

6號向來感性，他說：「我哋叫Ciao Tour，就好似每次同大家Say hello，但完咗亦會同大家講再見，唔知幾時再見面，所以呢個Ciao Tour係別具意義，同你哋第一次見面，亦都真係可能係最後一次，所以分外珍惜。」他又分享很多創作瑣事，例如為電影《掃毒》而創作的歌曲《心照一生》，他說：「當中有一句『有一天趕上壯麗落霞』，當時係諗住大峽谷，一班麻甩佬揸住架車但冇油，落車攞酒出嚟飲嘅畫面去寫，今次未必有時間去到大峽谷，但可以喺鄰近嘅LA唱呢首歌都幾有Feel。」

為了今次北美站的樂迷，RB特別送上盧冠廷《陪著你走》，樂隊在2011年曾翻唱此曲，6號透露當年與填詞人Tim Lui結婚，隊友們與鍵琴手雷柏熹都有在婚宴中獻唱此曲，為一對新人送上驚喜。6號又提到與太太多年來為RB寫詞，但甚少為樂隊寫情歌是有原因，他說：「我哋入行時都差不多30歲，寫情歌的確有啲困難，同埋我哋都好相信細水長流嘅愛情觀，會係更加難得，如果𡃁仔啲嗰陣或者會寫啲苦海求生、做兵嘅歌。」

在演唱會尾聲，RB兩度Encore，唱到《逆流之歌》、《發現號》時更走到台下與樂迷作零距離接觸，之後在唱出演唱會主題曲《Ciao》時，6號再被樂迷的熱情所感動，哽咽道：「今次巡唱主題不斷講散聚，好神奇嘅一樣嘢係，我哋不斷唱畀第一次見面嘅朋友，但每次見到你哋識唱我哋新歌舊歌，都好感動。我見到啲好開心喺度聽，有啲喺度流眼淚，我都被呢啲畫面所感動，我哋會永遠記住。」洛杉磯後，他們將到加拿大多倫多及溫哥華繼續演出。