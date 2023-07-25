臨近演唱會意外1周年︱Anson Lo開騷情緒起伏　喊完又喊

人氣男隊MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）前晚（23日）於亞博展開一連四場首個個人演唱會，事前被「放飛潮」影響，加上去年團隊演唱會發生的意外事故臨近1周年，教他難免感觸及心情起伏，提到歌迷「畀人蝦」即兩度落淚，令人動容。

Anson Lo前晚落力跳唱兩粒鐘，全程未有留力，成功辣㷫全場氣氛，歡呼聲全晚此起彼落。他更首次公開獻唱新歌《浪漫殺死巨蟹座》，且透露：「我拍（MV）嘅時候喊咗好多次，因為描述自己一向嘅待人接物方式。點解開騷前仲去拍MV？因為想將成件事好完美咁送畀大家。」緊接唱出的《永順街39號》，大玩飄雪效果，凝造浪漫氣氛，歌迷們表現投入。

摸女動作火辣

及後台上播出Anson Lo事前錄製的短片，一身白恤衫造型的他濕身透視，Chok爆兼摸面放電，搞到神徒們興奮莫名。獻唱《Nice & Slow》時，他與性感女Dancer動作火辣，期間坐大髀、作狀錫錫兼摸身摸勢，到演繹張國榮名曲《偷情》，他更突然在台上脫衣，以黑色露背背心登場，與男女Dancers「埋身慾搏」，意識大膽。

演唱會期間Anson Lo又當眾「表演飲水」，更發出啜啜聲，作勢向台下觀眾「送飛吻」。鑑於開騷前新聞多多，加上舞蹈員阿Mo受傷事故臨近1周年，他自彈自唱《Try》後，突然感觸及出現情緒起伏，向台下表示：「今晚舞台畀大家見到唔同嘅我，多謝大家今晚嘅陪伴。入行4年嚟我每日都喺唔同嘅場合，或社交平台見到大家，見到粉紅色就諗起你哋，你哋除咗係粉絲仲係我嘅Teammates，我哋喺唔同難關互相支持，你哋每位都係神隊友。」語畢即感觸落淚，工作人員連忙遞上紙巾，台下觀眾則大叫「盧瀚霆」以表支持。

Anson Lo哽咽再表示：「肌要騷畀大家睇，喊都要畀你哋睇。我知道大家為咗今次入場，要用唔同電腦、排隊，甚至食唔應該食嘅黃牛，又畀唔好嘅人Hold晒啲飛。為咗你哋我喊得最多，因為唔知可以做啲乜去保護你哋，見到你哋畀人蝦我好嬲！」他指每晚無論自己幾攰，都會花時間睇粉絲留言：「知道你哋好愛我，無論唔開心、軟弱同掛住你哋嘅時候，我都會諗起你哋！」隨後唱出《不可愛教主》再次激動哭泣，幾乎唱不到一句完整歌詞，交由台下粉絲大合唱，而Encore環節以《King Kong》、《EGO》、《Money》和《Megahit》4首快歌作終結，為演唱會畫上完美句號。