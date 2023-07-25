【是日通勝】

農曆六月初八

癸卯年 己未月 甲申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、中午11時至1時

宜：動土、嫁娶、移徙

忌：安床、開倉、取魚

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：4、15、26

幸運顏色：淺藍

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：面上掛着笑容，助改善人緣，帶來好運氣。

金牛座：謀事遇阻力，易進退失據，隨時陷入財困。

雙子座：整體運勢不錯，惟感情生活處於膠着狀態。

巨蟹座：生活稱心如意，為理想奮鬥，勿浪費光陰。

獅子座：無論順逆都應保持平常心，不用大驚小怪。

處女座：運氣好到極，令人羨慕，但切忌得意忘形。

天秤座：健康響警號，不宜廢寢忘食，三餐要定時。

天蠍座：財運有點糟糕，勿因金錢損失而迷失自己。

人馬座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

山羊座：愛情運不錯，多展露笑容，伴侶會更愛你！

水瓶座：幸福要靠自己爭取，過於被動難打破悶局。

雙魚座：談情說愛吉日，單身者可向心儀對象示愛。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）猴 偏財旺

（跌）虎 壓力大

鼠：社交能力強，多與人交流，得着不會少。

牛：跟伴侶惜惜相惺，感情關係更加穩固。

虎：是日沖煞，工作繁忙，宜嘗試與人分工。

兔：應酬活動多，花錢如流水，易入不敷支。

龍：精神飽滿，不管做甚麼事都充滿熱情。

蛇：幹勁十足，工作學習能很快進入狀態。

馬：運勢平穩，沒有驚喜也不會遇上麻煩。

羊：好運降臨，不管工作或生活都很順利。

猴：偏財旺，手氣好，但不可以沉迷賭博。

雞：敏感多疑，易因誤會令人際關係急降。

狗：運勢滑落，無精打采，做事心不在焉。

豬：瑣事不斷，受小人滋擾，士氣陷低谷。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

眉毛

五官是指眼、耳、鼻、口、眉，眉在面相上所起之實際作用如何？因眼睛可以觀看物體，耳朵可以收聽聲音，口可以言語及吃食物，鼻子可以呼吸及嗅氣味，而眉所有存在價值可能是遮太陽？可能是防止汗水流入眼睛？又或者只是襯托眼睛？面貌？

在形容眉毛的字句中有「吐氣揚眉」、「眉目傳情」、「眉頭深鎖」、「賊眉賊眼」、「眉開眼笑」、「眉飛色舞」……等等，雖然眉毛在人面上無甚作用，但在個人運勢、健康、性格、感情、財氣、人緣上，可謂關係十分重要。

眉主管人生流年歲數上是31至34歲，所以，如兩道眉毛生得理想的話，必然可以由此而起飛，但如形態欠佳，自然惡運也由此而生。一般相眉的要求是，眉要由眉頭開始有序而順生至眉尾，忌雜亂逆生，喜有光彩，忌暗啞無光、忌崩斷。若眉毛濃密的話，便要髮多及鬚多來配合，反之，眉毛比較疏的，髮幼及鬚少來配合。若三濃三疏不配合的話，多主晚年欠安穩。此中所謂不配合，便可能是髮濃、眉及鬚不濃，眉毛疏而髮及鬚反濃，此便是不配也。