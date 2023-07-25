娛圈單打︱恩愛夫妻破婚變　若能復出更美好

圈中模範夫妻張家輝和關詠荷近日頻頻被野生捕獲，老公和粉絲合照，老婆負責揸機，非常親民。早前關詠荷胞弟行山意外身亡，令她傷痛欲絕，現在重新出關，當知已走出喪弟之痛，大家都放下心頭大石。

講開又講，雖然這對恩愛夫妻相愛30年，打風都打唔甩，但仍不時有黑心網媒為蹭流量，言之鑿鑿指二人婚變，一時瞎吹婚照被丟在街頭垃圾桶，一時又話離婚協議驚世曝光，唯恐天下不亂。事實證明，二人情比金堅，謠言不攻自破。

他們相識於亞視時期，感情深厚，當然不可能話變就變。當時關詠荷已是當家花旦，張家輝則寂寂無聞，但名氣差距無阻愛苗成長，她認為喜歡一個人跟名氣無關，鼓勵愛郎：「你依家唔得啫，邊個擔保你將來唔得」，令男方大為感動，也成為事業推動力。張家輝經典廣告金句：「你依家冇，但將來會有」，不知是否正是由老婆啟發。

所以話啫，男人有一個賢內助，人生已經成功咗一半，現在張家輝貴為影帝，關詠荷則息影相夫教女，生活優哉游哉，真係唔恨得咁多，亦證明張太有眼光。講真，她Keep得相當好，美麗如昔，若就此退出幕前，誠為觀眾損失，不知「娥姐」有沒有想過復出呢？

嗱，講起「娥姐」，不得不提其代表作《陀槍師姐》。劇中她由小女人蛻變為正義警花，與好拍檔歐陽震華組成鬥氣冤家，非常受歡迎。此劇一拍五輯，關詠荷只演首兩輯見好即收，成為TVB最經典角色之一。她獨有的溫婉氣質，加上細膩好演技，難怪令觀眾難忘至今。