星玄︱容祖兒抱恙再延期！個唱100%狀態回報歌迷

今日係7月25號，農曆六月初八，宜動土、嫁娶同埋移徙，計劃結婚或者搬屋嘅朋友，今日就啱晒喇。幸運顏色係淺藍色，最旺生肖係猴，屬猴嘅人偏財旺。容祖兒就係屬猴喇，開緊演唱會嘅佢闊別舞台4年，雖然早幾日佢突然發燒發冷，尋日再宣布7月25日至27日嘅演唱會要延期，不過佢承諾休息後會以100分嘅狀態回報歌迷，完成餘下演出，加上會加開慈善場，善款將轉贈予5個不同界別嘅機構，咁有善心，自然多人撐，佢唔單止偏財旺，場場爆滿要旺正財都冇難度。至於屬牛嘅朋友，今日愛情運都唔錯，同另一半感情關係，會更加穩固。

今日嘅幸運之星係處女座，運氣好到極，令人羨慕，但千祈唔好得意忘形。劉亦菲就係處女座，有「神仙姐姐」之稱嘅佢由細靚到大，但早前佢就自爆美國讀書嗰陣，受到女同學欺凌，之後即刻有網民沾沾自喜話細個打過劉亦菲，不過呢啲已經發生咗好耐，相信劉亦菲已經get over。佢之後嘅演藝成績大家都有目共睹，而且份人勁謙虛，從來唔會得意忘形，加埋今日咁好運，事業有望再上一層樓啦。至於水瓶座同埋雙魚座，今日嘅愛情運都唔錯㗎，可以試吓主動出擊打破悶局。