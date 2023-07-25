姚焯菲新歌面世　粉絲打造水晶巴士應援

「聲夢小花」姚焯菲(Chantel)早前趁新西蘭學校假期返港，除了宣傳新歌《這個姿態》，還抽空與聲夢好友敍舊，不過三個星期話咁快就過去，一班「小孩象」(Chantel粉絲稱呼)於偶像離港日，為她準備秘密驚喜，專程打造水晶巴士為其新歌應援，之後巴士於鬧市作短暫展覽便直駛機場巴士，水晶巴士上擺滿粉絲為Chantel製作的應援物，Chantel見狀也忍不住拍照打卡留念，及後Chantel更與粉絲唱住新歌入機場。

對於粉絲送上如此大禮物，Chantel直言感覺興奮：「第一次坐有自己個樣同應援物嘅巴士，今日做完活動仲送我入機場，覺得好充實同開心見到佢哋，我知佢哋花好多時間去設計同製作應援物，好佩服同多謝，今次我返去會讀多啲書，因為嚟緊要考Mock Exam，同埋之前返香港食咗好多嘢，要努力Keep Fit，所以等我9月返嚟再見大家。」而Chantel今次於新歌突破可愛形象，MV更專程飛東京取景拍攝，配合六個不同風格的造型，MV開始時，她頭上的貓仔及兔仔帽正是蘇格蘭設計師的潮牌，最後穿上型格成熟服裝於東京鐵塔外行走，象徵由小女孩蛻變至成熟女生。該曲及MV近日推出後大受好評，上架後不足兩日，收看次數突破22萬，並打入了該平台的「綜合熱門影片」及「熱門音樂影片」排名，成績不俗。